ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in der Schweiz hat sich am Freitag die längste Zeit im Minus gezeigt, drehte aber im späten Geschäft noch ins Plus. Trotz des Feiertags am Donnerstag gab es beim Umsatz gegenüber dem Mittwoch Zuwächse. Beobachter bescheinigten den Aktienmärkten in Europa und in den USA einen ruhigen Handel. Eine leichte Unterstützung kam von der Wall Street, die am Donnerstag neue Rekordhochs erklommen hatte.

Im übrigen ist der Markt in der Schweiz der Wall Street im laufenden Jahr inzwischen klar davongelaufen. Lagen die US-Börsen im Februar und März noch vorn, hat der SMI seit Jahresbeginn mit plus 10 Prozent den Dow-Jones-Index (+6,6 Prozent) deutlich hinter sich gelassen. Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 9.042 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 63 (zuvor: 54,01) Millionen Aktien.

Die Aktie von Swatch verlor 1,9 Prozent oder 7,30 Franken. Das Gros des Abschlags ging aber auf das Konto der Dividendenzahlung von 6,75 Franken. Die Aktie des Wettbewerbers Richemont legte um 0,7 Prozent zu. Auch sonst waren Branchentrends kaum auszumachen. Unter den Bankenwerten stiegen UBS um 0,1 Prozent und Credit Suisse um 1 Prozent, doch Julius Bär fielen um 0,4 Prozent. Positiv für den Gesamtmarkt waren die Gewinne beim Schwergewicht Nestle, dessen Aktie 0,9 Prozent vorrückte.

May 26, 2017

