Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt verabschiedete sich mit einem kleinen Minus aus dem Handel am Freitag. Es war nach Christi Himmelfahrt am Donnerstag ein typischer Brückentagshandel. Viele Marktteilnehmer hatten frei und die Umsätze waren zu dünn, um größere Orders zu platzieren. Viele Frankfurter Händler waren bereits in Gedanken beim Pokalendspiel ihrer Eintracht am Samstag gegen Dortmund. An der Börse wurde auf die Schwarz Gelben gesetzt, die Aktie von Borussia Dortmund legte um 1,5 Prozent zu. Der DAX schloss 0,2 Prozent leichter bei 12.602 Punkten.

"Böse, sehr böse" für deutsche Automobilhersteller

Ob die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die millionenfachen Autoverkäufe deutscher Hersteller in den USA zu stoppen, deren Aktien am Freitag belastete, ist schwer einzuschätzen. "Insbesondere die deutschen Autos in den USA scheinen Trump ein Dorn im Auge zu sein", sagte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. Es zwinge aber kein deutscher Automobilhersteller die ausländische Kundschaft dazu, seine Produkte zu erwerben. Allein aus diesem Grund sei Trumps Bewertung der deutschen Handelsbilanzüberschüsse unsinnig. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel meldete die Aussage Trumps unter Berufung auf Teilnehmer des Treffens mit Spitzenvertretern der EU am Vortag. Die Deutschen seien "böse, sehr böse", habe Trump dort gesagt. Auffallend war, dass die Aktien von VW (minus 0,6 Prozent), Daimler (minus 0,6 Prozent) und BMW (minus -1,1 Prozent) alle im Minus schlossen.

SDAX auf Rekordhoch - Hypoport der Star

Zum Wochenschluss legte der SDAX noch ein Rekordhoch bei 11.112 Punkten hin. Dabei profitierte der Index auch von dem Kursplus von knapp 6 Prozent in Hypoport, mit 128,30 Euro notierte die Aktie im Tagesverlauf auf Allzeithoch. Ein Treiber der Hausse - die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits um 62 Prozent zugelegt und ist damit der Performance-Star im Index - ist für die Analysten von Berenberg die InsurTech-Plattform von Hypoport. Der Finanzdienstleister habe das Ziel, innerhalb von zehn Jahren einen Anteil von 10 Prozent an dem 200 Milliarden Euro schweren Premiumversicherungsmarkt, um den es gehe, zu erreichen. Im Finanzierungsbereich ist Hypoport mit seinem Marktplatz Europace bereits Marktführer in Deutschland.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 75,6 (Vortag: 59,5) Millionen Aktien im Wert von rund 2,64 (Vortag: 2,24) Milliarden Euro. Es gab 14 Kursgewinner und 16 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.602,18 -0,15% +9,76% DAX-Future 12.588,00 -0,20% +9,99% XDAX 12.591,14 -0,22% +9,99% MDAX 25.208,33 +0,38% +13,61% TecDAX 2.275,43 -0,02% +25,60% SDAX 11.103,00 +0,02% +16,64% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,84 48 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2017 11:51 ET (15:51 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.