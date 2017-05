Gestoppte bzw. gedrehte Serien: KTM Industries 0% auf 4,9, davor 4 Tage im Plus (2,94% Zuwachs von 4,76 auf 4,9), Porr -1,31% auf 30,2, davor 4 Tage im Plus (7,2% Zuwachs von 28,55 auf 30,6), DO&CO -0,02% auf 65,84, davor 3 Tage im Plus (4,19% Zuwachs von 63,2 auf 65,85), Strabag -0,08% auf 37,51, davor 3 Tage im Plus (3% Zuwachs von 36,45 auf 37,54), SW Umwelttechnik+11,36% auf 9,8, davor 3 Tage im Minus (-7,37% Verlust von 9,5 auf 8,8), Österreichische Post +1,59% auf 38,99, davor 3 Tage im Minus (-1,94% Verlust von 39,14 auf 38,38), Erste Group +1,22% auf 33,99, davor 3 Tage im Minus (-1,71% Verlust von 34,16 auf 33,58). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: OMV (schlechtester mit -2,74%), Telekom Austria (2.bester mit 2,97%), VIG...

