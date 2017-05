NEW YORK (Dow Jones)--Kaum Bewegung zeigt sich an den US-Börsen am Freitagmittag New Yorker Zeit. Der Dow-Jones-Index verliert 0,1 Prozent auf 21.070 Punkte. Der S&P-500 gibt um 1 Punkt nach, nachdem er am Donnerstag auf seinen bisher höchsten Stand gestiegen war. Der Nasdaq-Composite steigt um 1 Punkt. Auch er hatte am Vortag ein Rekordniveau erreicht.

Nach der sechstägigen Gewinnserie geht den Anlegern erst einmal die Puste aus. Größerer Abgabedruck kommt aber nicht auf. Auf der Stimmung lasten etwas die am Vortag stark gesunkenen Ölpreise, die die Aktien des Energiesektors nochmals etwas nach unten ziehen. Die Opec hatte mit ihrer weithin erwarteten Verlängerung der Fördermengedrosselung für Enttäuschung bei etlichen Teilnehmern gesorgt. Am Freitag erholen sich die Preise etwas. So legt ein Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI 0,7 Prozent zu auf 49,23 Dollar. Die europäische Sorte Brent gewinnt 0,4 Prozent auf 51,68 Dollar.

Überwiegend gute Konjunkturdaten können das Blatt für die Märkte vorerst nicht wenden. Vorbörslich wurden das US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) in zweiter Lesung und der Auftragseingang bei langlebigen Wirtschaftsgütern veröffentlicht. Das BIP wuchs laut revidierten Daten im ersten Quartal um 1,2 Prozent, während Volkswirte mit einem Plus von 0,8 Prozent gerechnet hatten, nachdem bei der ersten Veröffentlichung ein Anstieg um 0,7 Prozent verglichen mit dem vierten Quartal 2016 gemeldet worden war. Bei den Auftragseingängen wurde im April ein Minus von nur 0,7 Prozent verzeichnet, hier war ein Rückgang um 1,8 Prozent zum Vormonat erwartet worden. Nur der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan blieb, ebenfalls in zweiter Lesung, etwas unter der Prognose.

Anleger steuern "sichere Häfen" an

Während es an den Aktienmärkten leicht abwärts geht, sind vermeintlich sichere Investments wie Gold und Staatsanleihen gesucht. Der Preis für eine Feinunze Gold steigt um 0,9 Prozent auf 1.267 Dollar. Marktteilnehmer erklären den Anstieg des Goldpreises mit der Angst vor einer Eskalation des politischen Streits mit Nordkorea wegen der Atomwaffentests des Landes. US-Präsident Donald Trump soll bei einem bilateralen Treffen vor dem G7-Gipfel in Italien zum japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe gesagt haben, er könne "darauf wetten", dass das "große Problem" der nordkoreanischen Atomwaffen-Ambitionen "erledigt" werde. Am Freitag teilte das Weiße Haus in Washington mit, Trump und Abe hätten sich darauf verständigt, die Sanktionen gegen Nordkorea zu verschärfen.

Am Anleihemarkt steigen die Notierungen ebenfalls. Im Gegenzug sinkt die Rendite zehnjähriger Treasurys um 1 Basispunkt auf 2,25 Prozent. Vor dem verlängerten Feiertagswochenende in den USA endet der Anleihehandel am Freitag schon um 20.00 Uhr MESZ und damit zwei Stunden früher als üblich. Am Montag bleiben die US-Finanzmärkte wegen des "Memorial Day" geschlossen.

Der Dollar legt unterdessen zu. Der Euro fällt von seinem Tageshoch bei 1,1235 Dollar zurück auf 1,1176 Dollar.

Höhere Entschädigung von Qualcomm stützt Blackberry

Unter den Einzelwerten steigt die Blackberry-Aktie um 0,4 Prozent. Das Unternehmen bekommt nach einem Streit mit Qualcomm um eine Lizenzvereinbarung mehr Geld als ihm ursprünglich zugesprochen wurde. Wie Blackberry mitteilte, beträgt die endgültige Summe 940 Millionen US-Dollar inklusive Zinsen und Anwaltskosten. Die beiden Unternehmen hatten sich im April vor einem Schiedsgericht geeinigt, es war aber ausgemacht, dass die ursprünglich vereinbarte Summe von 814,9 Millionen Dollar noch steigen würde. Der Qualcomm-Kurs gibt um 1 Prozent nach.

Gamestop-Aktien fallen um 6,3 Prozent. Der Computerspiele-Händler hat am Donnerstag nach Börsenschluss Geschäftszahlen veröffentlicht, die besser ausfielen als erwartet. Trotz des guten Abschneidens bestätigte das Unternehmen seine Jahresziele aber nur.

Überraschend gute Zahlen hat auch die Großhandelskette Costco Wholesale vorgelegt. Die Aktie steigt um 1,9 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.069,70 -0,06 -13,25 6,61 S&P-500 2.414,39 -0,03 -0,68 7,84 Nasdaq-Comp. 6.206,65 0,02 1,39 15,30 Nasdaq-100 5.783,14 0,08 4,77 18,91 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,29 -0,4 1,29 8,7 5 Jahre 1,78 -0,6 1,79 -14,0 7 Jahre 2,06 0,2 2,06 -18,6 10 Jahre 2,25 -1,0 2,26 -19,8 30 Jahre 2,91 -0,8 2,92 -15,6 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:11 Uhr Do, 18.28 Uhr % YTD EUR/USD 1,1176 -0,17% 1,1196 1,1218 +6,3% EUR/JPY 124,34 -0,39% 124,83 125,35 +1,1% EUR/CHF 1,0894 -0,09% 1,0904 1,0902 +1,7% EUR/GBP 0,8741 +0,50% 0,8697 1,1550 +2,6% USD/JPY 111,26 -0,18% 111,46 111,74 -4,8% GBP/USD 1,2785 -0,67% 1,2870 1,2957 +3,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,23 48,9 +0,7% 0,33 -13,3% Brent/ICE 51,68 51,46 +0,4% 0,22 -11,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.266,61 1.255,70 +0,9% +10,91 +10,0% Silber (Spot) 17,34 17,16 +1,0% +0,18 +8,9% Platin (Spot) 959,55 946,50 +1,4% +13,05 +6,2% Kupfer-Future 2,57 2,60 -1,0% -0,03 +2,1% ===

