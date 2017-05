Mannheimer Morgen über das neue elektrische Stadtauto Überschrift: Den Wandel verschlafen Der erfolgreichste deutsche Anbieter von batteriebetriebenen Lieferwagen ist - die Deutsche Post. Der Bonner Logistikkonzern hat bereits 2750 sogenannte Streetscooter auf die Straße gebracht, mit denen das Unternehmen Briefe und Pakete ausliefert. Auch anderen Interessenten verkauft die Post ihren Elektrolieferwagen gerne. Hinter dem Streetscooter stecken der Professor Günter Schuh und die Technische Hochschule Aachen. Beide beschleunigen beim Thema Elektromobilität jetzt noch einmal und kündigen einen elektrischen Stadtflitzer an. Diese Erfolgsgeschichte ist ein Armutszeugnis für die gesamte Automobilindustrie, das Aushängeschild der deutschen Wirtschaft. Jahrelang ging die Post auf der Suche nach Batteriefahrzeugen bei VW, Daimler und Co. hausieren - das Thema ernstgenommen hat keiner der Platzhirsche. Ein klassischer Fall von den Wandel verschlafen. Jetzt droht der lange Zeit selbstzufriedenen Industrie die nächste Blamage. Ein elektrisches Stadtauto, wendig, leicht und genau auf die Bedürfnisse der Käufer zugeschnitten bedeutet echte Innovation. Die großen Hersteller begnügten sich zu lange damit, in ihr kleinstes Modell einfach eine Batterie einzubauen. Dieses Bewusstsein hat sich zwar gewandelt - doch vorneweg könnte wieder einmal die Firma eines Hochschulprofessors fahren. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2017 12:21 ET (16:21 GMT)