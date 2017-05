Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Merkel trifft Trump am Rande von G7-Gipfel

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat US-Präsident Donald Trump am Rande des G7-Gipfels in Italien zu einem bilateralen Gespräch getroffen. Das bestätigten deutsche Delegationskreise am Freitag in Taormina, wo das Treffen der sieben großen Industrienationen stattfindet. Über den Inhalt der Unterredung wurde zunächst nichts bekannt. Trump hatte am Donnerstag im Gespräch mit den EU-Spitzen den deutschen Außenhandelsüberschuss als "schlecht" bezeichnet.

Juncker bemüht sich um Relativierung von harscher Trump-Kritik an Deutschland

Nach Bekanntwerden der scharfen Kritik von US-Präsident Donald Trump an der deutschen Handelspolitik hat sich EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker um Schadensbegrenzung bemüht. "Er hat nicht gesagt, die Deutschen benehmen sich schlecht. Er hat gesagt, wir haben ein Problem", sagte Juncker auf Deutsch am Freitag kurz vor Beginn des G7-Gipfels im sizilianischen Taormina. "Es ist nicht wahr, dass der US-Präsident einen aggressiven Ansatz gewählt hat", fügte er hinzu.

Kein Fortschritt bei G7-Gipfel zur Klimapolitik

Am ersten Tag des G7-Gipfels in Italien hat es in der Klimapolitik keine Annäherung zwischen US-Präsident Donald Trump und den anderen Teilnehmern gegeben. Die US-Regierung befinde sich weiterhin in der internen Abstimmung, sagte Italiens Regierungschef Paolo Gentiloni am Freitag in Taormina. Trump hatte im Wahlkampf den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen angekündigt, hat sich aber nach seiner Amtsübernahme noch nicht festgelegt.

G7: Konzerne müssen härter gegen Extremismus im Netz vorgehen

Die G7-Staaten haben Internetkonzerne aufgefordert, härter gegen extremistische Inhalte im Netz vorzugehen. In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung des G7-Gipfels im italienischen Taormina hieß es, Telekommunikationsanbieter und soziale Medien müssten "ihre Bemühungen gegen terroristische Inhalte bedeutend steigern". Das Treffen der sieben großen Industrienationen fand unter dem Eindruck des Terroranschlags von Manchester statt.

Zypern-Gespräche geplatzt

Die von der UNO vermittelten Gespräche über eine mögliche Wiedervereinigung Zyperns sind geplatzt. Die beiden Seiten hätten sich "trotz ernsthafter Bemühungen" nicht auf die Rahmenbedingungen für weitere Verhandlungen in Genf verständigt, teilte der UN-Sondergesandte Espen Barth Eide am Freitag mit. "Wenn es keine Aussicht auf Verständigung gibt, gibt es keine Grundlage für eine Fortsetzung der Pendel-Diplomatie."

US-Wachstum für erstes Quartal nach oben revidiert

Die US-Wirtschaft ist im ersten Quartal 2017 stärker gewachsen als zunächst gemeldet. Wie das Handelsministerium im Rahmen einer ersten Datenrevision berichtete, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf das Jahr hochgerechnet um 1,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur mit einer Aufwärtsrevision auf 0,8 Prozent gerechnet, nachdem das Handelsministerium in einer ersten Schätzung ein Plus von 0,7 Prozent gemeldet hatte. Im vierten Quartal 2016 war die US-Wirtschaft um 2,1 Prozent gewachsen.

Stimmung der US-Verbraucher Ende Mai etwas schlechter als erwartet

Die Stimmung der US-Verbraucher war im Mai schlechter als erwartet. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage am Monatsende auf 97,1. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 97,5 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag der Wert bei 97,7, Ende des Vormonats bei 97,0 Punkten.

US-Industrie erhält weniger Aufträge für langlebige Güter

Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im April zwar gesunken, aber nicht so stark wie befürchtet. Wie das US-Handelsministerium berichtete, fielen die Orders gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang von 1,8 Prozent gerechnet. Der Vormonatswert wurde auf plus 2,3 (vorläufig: plus 1,7) Prozent nach oben revidiert.

