NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat nach der jüngsten Rekordrally erst einmal eine Pause eingelegt. Der Dow Jones Industrial gab am Freitag nach sechs freundlichen Handelstagen um 0,02 Prozent auf 21 079,52 Punkte nach. Der US-Leitindex steuert damit auf ein Wochenplus von gut 1 Prozent zu. Die Anfang März geknackte Rekordmarke von 21 169 Punkten bleibt weiterhin in greifbarer Nähe.

Der marktbreite S&P-500-Index trat am Freitag mit minus 0,02 Prozent auf 2414,62 Punkte ebenfalls nahezu auf der Stelle. Am Donnerstag hatte er noch bei 2418,71 Punkten einen Höchststand erreicht.

Auch an der Technologiebörse Nasdaq war tags zuvor die Rally weitergegangen. Nun stand der Nasdaq 100 lediglich 0,05 Prozent höher bei 5781,15 Punkten. Am Montag findet dann wegen eines Feiertages kein Handel an der Wall Street statt.

Derweil war die US-Wirtschaft nicht ganz so schwach wie bislang gedacht in das Jahr gestartet. Das Bruttoinlandsprodukt hatte im ersten Quartal laut einer zweiten Schätzung um auf das Jahr hochgerechnet 1,2 Prozent zum Vorquartal zugelegt. Die erste Erhebung hatte einen Zuwachs um 0,7 Prozent ergeben, für die zweite Schätzung hatten Volkswirte ein Wachstum von 0,9 Prozent erwartet. Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Helaba äußerte sich dennoch skeptisch: "Das Wachstum in den ersten drei Monaten des Jahres ist enttäuschend und dem vergleichsweise schwachen Konsumzuwachs geschuldet."

Unten den Einzelwerten stärkte der Paketdienst United Parcel Service (UPS) mit einem Gemeinschaftsunternehmen sein Geschäft in China. Dafür investiert UPS ebenso wie die chinesische Gesellschaft S.F. Holding fünf Millionen US-Dollar für einen 50-Prozentanteil. Mit dem Schritt wollen sich die Amerikaner den Zugriff auf 13 000 Service-Stellen in China sichern und sich so eine stärkere Basis in China verschaffen. Derzeit haben die Amerikaner rund 6400 Mitarbeiter dort. Die Aktien bewegten sich kaum vom Fleck.

Unter den großen Technologiewerten blieb die Frage spannend, ob demnächst nun die Amazon-Papiere oder die A-Aktien der Google-Mutter Alphabet zuerst den Sprung über die Marke von 1000 Dollar schaffen werden. Am Donnerstag noch hatten die Anteilscheine des Online-Händlers Amazon die Nase leicht vorn: Sie verfehlten im Handelsverlauf die runde Marke um nur 1 Dollar. Am Freitag nun wagten sie einen neuen Anlauf, bevor ihnen etwas die Luft ausging. Zuletzt lagen sie 0,25 Prozent im Minus bei 990,91 Dollar. Die A-Aktien von Alphabet zogen um bis zu 996,39 Dollar an, bevor auch sie wieder etwas zurück kamen.

Im Dow hatten zuletzt die Anteilscheine des Unterhaltungskonzerns Walt Disney mit plus 0,84 Prozent den ersten Platz inne. Schlusslicht waren die Aktien des Baumarktkonzerns Home Depot mit minus 0,82 Prozent./la/he

