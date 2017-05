FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 22. bis 26.05.2017

MONTAG

HSBC hebt RWE auf 'Hold' - Ziel hoch auf 17,20 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat RWE von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 13,40 auf 17,20 Euro angehoben. Die sich allmählich aufhellenden Aussichten für den deutschen Strommarkt steigerten den Wert von RWE, wobei er die Ökostromtochter Innogy außen vor lasse, schrieb Analyst Adam Dickens in einer am Montag veröffentlichten Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzungen für 2018 bis 2019 deutlich. Eine Geschäftsverbindung zwischen dem französischen Versorger Engie sowie RWE und Innogy hält er wirtschaftlich für wenig logisch. Aus politischen Gründen sei sie aber nicht auszuschließen.

Kepler Cheuvreux senkt Siemens auf 'Hold' - Ziel bleibt 135 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Siemens nach den Kursgewinnen der vergangenen Monate von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 135 Euro belassen. Analyst William Mackie begründete sein neues Votum in einer Studie vom Montag mit einer bereits recht hohen Bewertung der Aktien. Positive Faktoren wie ein möglicher Börsengang der Healthcare-Sparte, das Gewinnpotenzial der Sparte Digital Factory sowie eine Erholung der Gewinnmargen in den noch hinterherhinkenden Bereichen hätten die Anleger bereits verdaut. Daher dürften die Aktien vorerst konsolidieren.

Warburg Research senkt Talanx auf 'Hold'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Talanx von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kurspotenzial bis zu seinem unveränderten Kursziel von 36,40 Euro betrage nun weniger als 10 Prozent, begründete Analyst Andreas Pläsier das neue Votum in einer am Montag veröffentlichten Studie. Weitere Gewinnüberraschungen schienen ebenfalls begrenzt zu sein. Das erste Quartal des Versicherers sei aber gut ausgefallen. Talanx befinde sich auf gutem Weg, um die Jahresziele zu übertreffen.

DIENSTAG

HSBC hebt BMW auf 'Hold' und Ziel auf 85 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat BMW von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 85 Euro angehoben. Für die Aktie des Autobauers seien in den kommenden Monaten keine negativen Kurstreiber in Sicht, schrieb Analyst Horst Schneider in einer Studie vom Dienstag. Vielmehr dürfte der Autobauer kurzfristig für positive Nachrichten sorgen, etwa mit den Zahlen für das zweite Quartal. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (Ebit) für 2017 und 2018.

UBS hebt Klöckner & Co auf 'Neutral' und Ziel auf 10 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Klöckner & Co von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 9,40 auf 10,00 Euro angehoben. Als Folge der gestiegenen Eisenerzpreise erhöhte Analyst Carsten Riek seine Schätzungen für die diesjährigen Stahlpreise deutlich. Daher hob er auch seine Prognosen für die operativen Ergebnisse (Ebitda) westeuropäischer Branchenunternehmen an. An seiner negativen Einschätzung für die europäischen Stahlindustrie halte er aber fest, schrieb Riek in einer Sektorstudie vom Dienstag. Das neue Votum für die Klöcko-Aktie begründete er mit deren zuletzt deutlichem Kursrückgang und der stärkeren Abhängigkeit des Stahlhändlers von den Kassapreisen.

NordLB hebt Ziel für RWE auf 21 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für RWE von 17 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Energiekonzern sei gut ins Jahr 2017 gestartet, schrieb Analyst Holger Fechner in einer Studie vom Dienstag. Die Geschäftszahlen für das erste Quartal hätten trotz rückläufiger Entwicklung über den allgemeinen Erwartungen gelegen. RWE bleibe auf einem guten Weg, die Unternehmensziele inklusive der angestrebten Dividende für die Stammaktie zu erreichen. Zudem habe der erfolgreiche Börsengang der Ökostromtochter Innogy den finanziellen und strategischen Handlungsspielraum erhöht.

MITTWOCH

Kepler Cheuvreux senkt Deutsche Telekom auf 'Hold' - Ziel 19 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie der Deutschen Telekom angesichts der Drillisch-Übernahme durch United Internet von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 18 auf 19 Euro angehoben. Durch den Zusammenschluss entstehe ein vierter starker Anbieter am deutschen Mobilfunkmarkt, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Kurzfristig dürfte sich dies zwar positiv auswirken, auf längere Sicht dürfte der Wettbewerb aber zunehmen.

Equinet senkt Allianz auf 'Accumulate' - Ziel hoch auf 185 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat die Aktie der Allianz nach Zahlen von "Buy" auf "Accumulate" abgestuft, das Kursziel aber von 175 auf 185 Euro angehoben. Der Versicherer habe ein gutes erstes Quartal hinter sich und beim operativen Gewinn deutlich besser abgeschnitten als von ihm erwartet, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Studie vom Mittwoch. Das höhere Kursziel resultiere in erster Linie aus einer gestiegenen Bewertung der Vergleichsgruppe. Das aktuelle Kurspotenzial reiche derzeit aber nicht mehr für eine "Buy"-Empfehlung, so Häßler.

DZ Bank senkt Beiersdorf auf 'Halten' - Fairer Wert 100 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Beiersdorf von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert auf 100 Euro belassen. Er sehe derzeit keinen Spielraum für eine Anhebung seiner Gewinnschätzungen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer Studie vom Mittwoch. Die Aktie des Konsumgüterherstellers notiere zudem nahe des von ihm errechneten fairen Wertes.

DONNERSTAG

Deutsche Bank hebt Linde auf 'Buy' - Ziel 210 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat die Aktie von Linde mit Blick auf die Fusion mit Praxair von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 174 auf 210 Euro angehoben. Der Zeitablauf und die möglichen Einsparungen durch den geplanten Zusammenschluss mit dem US-Wettbewerber ließen sich zunehmend besser einschätzen, schrieb Analyst Tim Jones in einer Studie vom Donnerstag. Durch die operativ sehr sinnvolle Transaktion dürfte die Profitabilität des Industriegase-Konzerns steigen und ein globaler Branchenführer entstehen. Im Erfolgsfall hält der Analyst einen Kursanstieg auf 245 Euro für möglich.

Citigroup startet Brenntag mit 'Buy' - Ziel 65 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Brenntag mit "Buy" und einem Kursziel von 65 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die starke Marktstellung des Chemikalienhändlers zahle sich aus, schrieb Analyst Marc Van'T Sant in einer Studie vom Donnerstag. Dies verschaffe in der Branche Kostenvorteile. Das Wachstum des Unternehmens sollte sich wieder beschleunigen, die Rentabilität dürfte weiter steigen, und eine Branchenkonsolidierung könnte für zusätzliches Potenzial sorgen.

HSBC hebt Ziel für Kion auf 72 Euro - 'Buy'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Kion von 71 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der jüngsten Ausgabe neuer Aktien sollten die Refinanzierung der Dematic-Übernahme beendet sein, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Donnerstag. Die solide Entwicklung des freien Barmittelflusses (Free Cashflow) sollte zudem den weiteren Schuldenabbau ermöglichen. Das Kursziel hob er an, da er sein Bewertungsmodell für den Gabelstaplerhersteller ein Jahr weiter in die Zukunft verschob.

FREITAG

NordLB senkt Leoni auf 'Verkaufen' und Ziel auf 44 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Leoni nach der Vorlage von Quartalszahlen aus Bewertungsgründen von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel von 45 auf 44 Euro gesenkt. Der Aktienkurs des Autozulieferers habe sich seit dem Tief Mitte vergangenen Jahres mehr als verdoppelt und sei deutlich über sein bisheriges Kursziel gestiegen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Studie vom Freitag. Diese Entwicklung inzwischen aber etwas übertrieben. Auf dem gegenwärtigen Niveau rate er daher zu Gewinnmitnahmen.

Exane BNP startet Kion mit 'Outperform' - Ziel 76 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Kion mit "Outperform" und einem Kursziel von 76 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Gabalstapler-Produzent wandle sich zu einem führenden Intralogistik-Anbieter der neuen Generation, schrieben die Analysten in einer Studie vom Freitag. Dabei profitiere Kion auch von der Übernahme von Dematic samt dessen hervorragenden Automatisierungslösungen. Zudem könnte der Großaktionär Weichai Power nach Ablauf einer entsprechenden Frist im Juni 2018 durchaus eine Komplettübernahme anstreben.

DZ Bank senkt Aixtron auf 'Halten' - Neuer fairer Wert 5,90 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Aixtron nach den jüngsten Kursgewinnen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Den fairen Wert hob Analyst Harald Schnitzer hingegen nach dem Verkauf von US-Aktivitäten von 5,00 auf 5,90 Euro an. Der LED- und Halbleiterindustrieausrüster setze die Restrukturierung angesichts Verkauf der Produktlinie für Speicherchips fort, schrieb der Experte in seiner Studie vom Freitag. Die Forschungs- und Entwicklungskosten dürften nun deutlich sinken. Weitere Maßnahmen dürften folgen. Zudem laufe es im Kerngeschäft bei der Nachfrage nach Anlagen für Opto- und Leistungselektronik sowie LEDs besser.

