DGAP-Ad-hoc: IFA Hotel & Touristik AG / Schlagwort(e): Verkauf IFA Hotel & Touristik AG: Verkauf sämtlicher Geschäftsanteile an der IFA Beach Hotel, S.A.U., IFA Dunamar Hotel, S.A.U. und IFA Continental Hotel, S.A.U. an einen Finanzinvestor 26.05.2017 / 21:51 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Die IFA Canarias S.L., eine Tochtergesellschaft der IFA Hotel & Touristik AG, hat heute sämtliche Geschäftsanteile an ihren bisherigen Tochtergesellschaften, der IFA Beach Hotel, S.A.U., der IFA Dunamar Hotel, S.A.U. und der IFA Continental Hotel, S.A.U. ("Enkelgesellschaften") an einen Finanzinvestor mit Sitz in Spanien veräußert. Die Enkelgesellschaften betreiben jeweils die gleichnamigen 3- und 4-Sterne-Hotels IFA Beach in San Agustin sowie IFA Dunamar und IFA Continental in Playa del Inglés auf Gran Canaria. Der Kaufpreis für sämtliche Anteile an den drei Hotels beträgt rund EUR 104.410.000

