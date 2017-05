FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Glencore ersetzen Syngenta im Index Stoxx-Europe-50 (Stoxx-50). Wie der zur Deutsche Börse gehörende Indexbetreiber Stoxx am späten Freitag mitteilte, wurde die Änderung durch die Übernahme von Syngenta notwendig. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 31. Mai in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + STOXX50 - NEUAUFNAHME - Glencore + STOXX50 - HERAUSNAHME - Syngenta ===

May 26, 2017 16:30 ET (20:30 GMT)

