Plus 50 Prozent auf 12 Monate - RWE ist eine Sensation und im Defensivdepot haben wie sie begleitet im Bonuspapier. Nun raten wir zu Gewinnmitnahmen auch bei Turbo-Long Papieren. Dazu werden Gewinne kassiert in HU66V6, CX5KZV, PB8CWZ und SC0HC9. Die Bilanz: Daimler plus 18, VW plus 18, DAX und der EuroStoxx Bonus deutlich vorn. Telekom (PB9K7S) und Vonovia (CX97UB) ...

