Die Börse hat Insulinhersteller Novo Nordisk abgestraft, aber der Wachstumsmarkt weckt Hoffnung. Und der Brasilien-Crash bietet Einstiegschancen in Schwellenländern. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp: Novo Nordisk - Kaufen nach dem Kurssturz

Die Diskussionen um überzogene Medikamentenpreise auch auf dem US-Insulinmarkt haben einen harten Preiswettbewerb ausgelöst. Von der Börse besonders abgestraft wurde der dänische Weltmarkführer Novo Nordisk, dessen Aktienkurs 2016 gut 40 Prozent abstürzte. Das ist übertrieben, denn die anhaltend wachsende Nachfrage nach Insulin federt den Preisrückgang zumindest teilweise ab. Der Absatz des Diabetesmittel legt weltweit um vier Prozent pro Jahr zu. Diese Rate sollte noch nach oben gehen, da nur 7 von 100 Diabetikern aktuell die richtige Behandlung erhalten.

Die Nummer eins ist Novo Nordisk nicht nur bei Insulin selbst, sondern auch bei einem Zusatzmedikament. Dieses sogenannte GLP-1 fördert die Abgabe von Insulin und stärkt das Sättigungsgefühl, hilft also auch beim Abnehmen. Der Absatz hier wächst zweistellig, Novo Nordisk fährt mit GLP-1 bereits ein Fünftel seines Umsatzes ein. In der Entwicklung steckt mit Semaglutide noch ein neues, vielversprechendes GLP-1-Produkt, das das Risiko von Herz- und Schlaganfällen spürbar senken soll. Die Dänen forschen auch intensiv an Wirkstoffen gegen nichtalkoholische Fettleberhepatitis (NASH). Hier ist weltweit noch kein Präparat zugelassen. Das Marktpotenzial wird auf 16 Milliarden Dollar veranschlagt.

Die Aktie hat sich vom Kursschock des vergangenen Jahres inzwischen berappelt. Zwar ist das Novo-Nordisk-Papier gegenüber anderen Pharmaaktien hoch bewertet. Mit Blick auf die dominante Markstellung ist das aber gerechtfertigt.

Aktientipp: Franco-Nevada - Lukrativer als Barren und Minen

Royaltygesellschaften im Bergbau betreiben selbst keine eigenen Minen, sondern kassieren von deren Betreibern Lizenzabgaben, sogenannte Royalties. Royalties sind teilweise vom Rohstoffpreis abhängig, fließen aber oft unabhängig von den Produktions- und Erschließungskosten. Diesen Anspruch sichern sich Gesellschaften wie die auf Edelmetalle fokussierte kanadische Franco-Nevada meist gegen Zahlung einer Anschubfinanzierung. Im Rahmen sogenannter Streaming-Vereinbarungen garantieren die Zahlungen teilweise auch, die in Minen als Beiprodukte geförderten Metalle zu einem vorher fixierten Preis einkaufen und zum Marktpreis verkaufen zu dürfen.

Wegen der Besonderheiten des Geschäftsmodells fallen die Margen von Royalty- und Streaming-Gesellschaften meist üppiger aus und sind besser kalkulierbar als die der Produzenten. Weil der Rohstoffpreis damit auch geringere Auswirkungen auf den Gewinn hat, steigen die Kurse von Royaltygesellschaften in Haussephasen zwar nicht so spektakulär wie die der Minen selbst. Dafür leiden sie bei Korrekturen aber auch nicht so stark.

420 Prozent vorn liegen Anleger mit Franco-Nevada seit Erstempfehlung 2008, in Euro gerechnet (WirtschaftsWoche 3/2008). Der Goldpreis schaffte rund 90 Prozent plus. Spekulative Goldminenaktien notieren, gemessen am Minenindex Nyse Arca Gold Bugs, 45 Prozent tiefer als damals.

Im ersten Quartal 2017 verdiente Franco-Nevada unter dem Strich 45,6 Millionen Dollar oder 26 Cent pro Aktie. Davon gehen 23 Cent als Quartalsdividenden an die Aktionäre. Die Kanadier sind schuldenfrei und sitzen auf 283 Millionen Dollar Barreserven. Einschließlich nicht ausgeschöpfter Kreditlinien kann Franco-Nevada aus dem Stand gut 1,3 Milliarden Dollar mobilisieren. Das verschafft Flexibilität, um sich im schwierigen Umfeld für Bergbaufinanzierungen bei Projekten weiter günstig einzukaufen. Die Aktie bleibt eine lukrative Depotbeimischung.

Aktientipp Lenzig, Anleihentipp GazCapital

Aktientipp: Lenzing - Kursbremse Großaktionär

Auf knapp 130 Prozent Gewinn saßen bis vor Kurzem Anleger, die sich vor einem Jahr zu 79,27 Euro die Aktie des österreichischen Faserherstellers Lenzing ins Depot legten (WirtschaftsWoche 22/2016). Kurzfristig verhagelt wurde die tolle Performance durch einen Aktienverkauf des Lenzing-Mehrheitsaktionärs ...

