Schwarzach am Main - Coca-Cola-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal": Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) kämpft seit Jahren mit schwächelnden Verkäufen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. Auch im ersten Quartal habe der Konzern seinen Umsatzschwund nicht stoppen können.

Den vollständigen Artikel lesen ...