In den vergangenen Tagen prasselte eine wahre Flut von News aus der Reihe der Beteiligungen der Schweizer BB Biotech herein. Während Alexion seine Aktionäre schockte, konnten einige andere Werte mit sogar extrem guten Neuigkeiten auftrumpfen. Zunächst ein Blick auf die bad news: Die Aktie von Alexion Pharmaceuticals kennt derzeit nur eine Richtung: die nach unten. Ursachen dafür sind eine Razzia in Brasilien und erneute personelle Veränderungen im Vorstand. Gerüchten zufolge werden Alexion Datenmanipulationen vorgeworfen, um Patienten zu gewinnen, die mit dem Blockbuster Soliris behandelt werden sollen. Alexion war zum letzten Berichts-Stichtag Ende März die neuntgrößte Position im Portfolio der Schweizer.

