von Astrid Zehbe, €uro am Sonntag Nach dem Terroranschlag in Manchester ist auch in Deutschland das Thema innere Sicherheit wieder stärker in den Fokus gerückt. Sicherheitskonzepte befinden sich auf dem Prüfstand - beispielsweise bei dem am Himmelfahrt-Wochenende in Berlin stattfindenden Evangelischen Kirchentag. Gleichzeitig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...