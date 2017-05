Taormina (Sizilien) (ots) - 27. 5. 2017 - Die Staats- und Regierungschefs der G7 haben sich auf ihrem Gipfeltreffen in Taormina nicht auf eine gemeinsame Position zum Klimaschutz einigen können, berichten Nachrichtenagenturen. Das Ergebnis des Gipfels kommentiert Sweelin Heuss, Geschäftsführerin von Greenpeace:



"US-Präsident Trump hat sich beim Klimaschutz ins Aus geschossen. Die anderen Staats- und Regierungschefs der G7 müssen nun geschlossen vorangehen. Ernst zu nehmen bleibt Bundeskanzlerin Merkel dabei nur, wenn sie zu Hause endlich den Kohleausstieg beginnt.



Diese Glaubwürdigkeit braucht Merkel, um den G20-Gipfel in Hamburg zu einem Erfolg zu führen."



