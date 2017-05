Nutrias sehen possierlich aus, doch unterhöhlen sie Deiche und Uferböschungen. Die Riesennager haben sich hierzulande in manchen Regionen enorm ausgebreitet - und sich dabei nicht nur Freunde gemacht.

"Guckt mal, ein Biber", sagt das kleine Mädchen im Kanu zu seinen Eltern. Doch was da in der Sonne am Ufer der bei Lüneburg dahinfließenden Ilmenau liegt, das ist kein Biber, sondern eine Nutria. Die pelzigen Nagetiere sehen den Dammbauern ganz ähnlich, doch am runden Schwanz kann man sie erkennen. Mit bis zu zehn Kilogramm sind die aus Südamerika stammenden Nutrias zudem deutlich kleiner.

Eine Flusskurve weiter sonnt sich entspannt das nächste Exemplar. Nach einigen weiteren Kilometern fließt die Ilmenau in die Elbe und spätestens dort sind die exzellenten Schwimmer mit ihren unterirdischen Bauten mehr als nur eine possierliche Augenweide.

"So niedlich die Nager auch aussehen, so gefährlich sind sie für den Hochwasserschutz", sagt Katrin Holzmann, Pressesprecherin des Landkreises Lüneburg. "Nutrias graben Löcher und Gänge in die Deiche und Uferböschungen an der Elbe und ihren Nebenflüssen. Schlimmstenfalls kann ein unterhöhlter Deich dadurch bei Hochwasser brechen." So sei die Fallenjagd auch innerhalb der Schutzgebiete an der Elbe notwendig, um die Schäden zu begrenzen.

Wegen der Wühltätigkeit könnten sogar zum Unterhalt der Deiche eingesetzte Fahrzeuge einbrechen, heißt es beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). "Die Bestandsreduzierung durch Abschuss ist daher zu intensivieren", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...