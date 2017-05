Weiterstadt (ots) -



- SKODA AUTO Deutschland und PEUGEOT Deutschland starten Zusammenarbeit für mehr Sicherheit bei DRM-Läufen - Das Ziel: Einsatz zusätzlicher Medical Cars zur weiteren Verbesserung der Rettungsmaßnahmen



Im Rahmen der AvD Sachsen-Rallye haben SKODA AUTO Deutschland und PEUGEOT Deutschland eine gemeinsame Sicherheitsinitiative gestartet. Ziel ist es, die Erstversorgung von Rallye-Teams nach einem Unfall noch weiter zu verbessern.



Die beiden Marken, die in der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM) und damit in der Topliga des deutschen Rallye-Sports im Wettbewerb stehen, setzen sich gemeinsam für noch mehr Sicherheit in dieser Motorsportliga ein. Zusammen wollen sie bei den DRM-Läufen zwei Fahrzeuge als Medical Car bereitstellen und den Einsatz eines speziell für die Erfordernisse im Rallye-Sport qualifizierten Arztes finanziell mittragen.



"Wir haben bei dem Unfall von Christian Riedemann und Michael Wenzel bei der Rallye Vogelsberg erfahren müssen, wie wichtig eine kompetente Erstversorgung von Fahrer und Beifahrer im Falle eines schweren Unfalls ist", erklärt Ulrich Bethscheider-Kieser, Leiter Presse und Öffentlichkeitsarbeit bei PEUGEOT Deutschland. "Den Einsatz eines Medical Delegate, der um die speziellen Risiken im Rallye-Sport weiß, halten wir für sinnvoll und wollen ein Pilotprojekt gerne unterstützen."



"Ergänzend zu den umfangreichen aktuellen Maßnahmen zur Sicherheit bei den DRM-Läufen möchten wir ein zusätzliches Angebot schaffen", erklärt Andreas Leue, Teamleiter Motorsport bei SKODA AUTO Deutschland. "Wenn Fahrer und Beifahrer im Rallye-Auto verletzt sind, kann ein weiterer, speziell ausgebildeter Arzt die Erstversorgung effektiv unterstützen."



PEUGEOT Deutschland und SKODA AUTO Deutschland sind derzeit dazu in Gesprächen mit dem ADAC als Vermarkter der DRM und dem DMSB (Deutscher Motor-Sport-Bund).



Pressekontakt: Andreas Leue Teamleiter Motorsport und Tradition Telefon: +49 6150-133 126 E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.de