Rückblick: Seit dem Bruch der Unterstützung bei 245 US-Dollar im März dieses Jahres ist die Aktie der Investmentbank Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040) kaum wiederzuerkennen. So steil und eindrucksvoll der Aufwärtstrend von Oktober bis März dieses Jahres verlaufen ist, so rasch ging es in den letzten Wochen auch wieder runter. Längst haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...