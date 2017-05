VW hat die alte Rangordnung wieder hergestellt: Im April ist der Golf meistverkauftes Auto in Europa. Es war nur eine kurze Schmach: Im März musste der Top-Seller aus Wolfsburg noch den Ford Fiesta vorbeiziehen lassen.

Aufatmen in Wolfsburg: Der VW Golf ist wieder meistverkauftes Auto in Europa. Im April hat sich das wichtigste Modell aus dem Volkswagen-Konzern wie eigentlich gewohnt an die Spitze der europäischen Neuzulassungen gesetzt. Im März war das noch anders, vor einem Monat hatte sich der Ford Fiesta am Golf vorbeigeschoben und den ersten Platz belegt. Zum ersten Mal nach sieben Jahren war der Top-Seller aus Wolfsburg nicht mehr Europas Nummer eins.

Genau 35.085 Stück vom Golf sind im April in Europa neu zugelassen worden. Nach einer aktuellen Analyse der Marktforscher von Jato Dynamics in London reichte das aus, um sich wieder auf den Spitzenplatz zu setzen. Auf den nächsten Plätzen folgen der Renault Clio sowie mit dem Polo und dem Tiguan zwei weitere Modelle von Volkswagen.

Der Fiesta des US-Herstellers Ford ist im April kräftig abgerutscht und wurde unter den meistverkauften Modellen auf den achten Platz durchgereicht. Der Fiesta leidet jetzt zunehmend unter dem Wechsel von der siebten auf die achte Generation. Der im Kölner Stammwerk produzierte Kleinwagen ist im Moment nur begrenzt verfügbar: Das alte Modell wird nicht mehr gefertigt, der neue Fiesta steht erst im Juli bei den Händlern.

Für die gesamte Autobranche ist der April ein vergleichsweise schwacher Monat gewesen. Durch das späte Osterfest gab es deutlich weniger Verkaufstage als im Vorjahr. Die geringe Lust am Autokauf lässt sich gut an den Golf-Zahlen ablesen: Im April 2016 gab es noch fast 49.000 Neuzulassungen in Europa, der Rückgang für den Golf liegt ...

