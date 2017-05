Staatliche Vorgaben und gesundheitsbewusste Verbraucher lassen den Absatz von Zigaretten sinken. Der Marktführer bringt jetzt einen Tabakverdampfer auf den Markt. Das sorgt für Kontroversen - auch in der Branche selbst.

Noch ist die Zigarette beim US-Tabakriesen Philip Morris nicht wegzudenken - aber der oberste Marlboro-Mann sieht in Deutschland bereits das nahe Aus für den Glimmstängel. "Ich glaube, dass schon bald der Zeitpunkt kommen wird, an dem wir das Ende der Zigaretten-Ära einläuten", sagte Konzernchef André Calantzopoulos im Herbst. Mit Marlboro und LM ist das Unternehmen Marktführer in der Bundesrepublik. "Damit verdienen wir unglaubliches Geld", so Sprecherin Claudia Oeking. Dennoch sieht Philip Morris seine Zukunft nicht etwa in der E-Zigarette, sondern: im Tabakverdampfer. In den nächsten Tagen kommt das neue Produkt hierzulande in den Handel.

Die Tabakindustrie macht das nicht freiwillig. Gesundheitsbewusste Verbraucher, Werbeverbote und höhere Tabaksteuern erschweren ihr das Geschäft. 2016 verkaufte sie nur noch 75 Milliarden Zigaretten in Deutschland - halb so viele wie 2000. "Wir sehen einen Rückgang von ein bis zwei Prozent im Jahr", berichtet Jan Mücke, Geschäftsführer des Deutschen Zigarettenverbands.

Die mit großem Hype gestartete E-Zigarette, die aromatisierte Flüssigkeit mit oder ohne Nikotin verdampft, scheint vorerst ein Nischenprodukt zu bleiben. Mit etwa 400 Millionen Euro Jahresumsatz liegt ihr Marktanteil bei zwei Prozent. "Viele Raucher rauchen parallel weiterhin Zigaretten", sagt Peter Raiser, ...

