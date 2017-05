Tokio (ots/PRNewswire) - Honda Motor Co., Ltd. (http://world.honda.com/) hat am Freitag, den 26. Mai seine "Love Cub Snap" Website gestartet, ein Projekt, das alle Super-Cub-Fans aus jeder Region und Altersgruppe durch Fotos zusammenbringen soll.



Love Cub Snap Website: https://lovecubsnap.honda.co.jp/en/



Indem Kunden Fotos von sich selbst mit ihren Super Cubs auf die Website hochladen, können sich Super-Cub-Fans aus aller Welt über ihre fahrbaren Super-Cub-Untersätze mit anderen Fans verbinden. Die Fotos werden als Galerie auf der Website angezeigt.



Seit Honda das Modell "Super Cub C100" im Jahr 1958 in Japan herausgebracht hat, erfreut sich die Super Cub als nützliches Motorrad für den Alltagsgebrauch weltweit großer Beliebtheit. Laut Hondas Vorhersage wird die kumulierte Produktion und der Vertrieb der Super Cub-Serie im Jahr 2017 die 100-Millionen-Stück-Marke erreichen. Das Fotoprojekt "Love Cub Snap" will Kunden von überall auf der Welt zusammenbringen.



(Photo:



http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M104371/201705242050/_prw_ PI1fl_8b5ZivLp.jpg)



Informationen zum Love-Cub-Snap-Fotoprojekt: Start: Freitag, 26. Mai 2017 URL: https://lovecubsnap.honda.co.jp/en/ Systemvoraussetzungen: Angaben zu den PC-/Smartphone-Systemvoraussetzungen finden Sie auf der Love-Cub-Snap-Seite. Zusätzliche Apps sind nicht erforderlich. Sprachen: Japanisch, Englisch (andere Sprachen folgen in Kürze)



Anleitung zur Teilnahme: 1. Foto von sich selbst oder jemand anderen - mit dessen Erlaubnis - mit einer Super Cub machen. 2. Foto auf den PC oder das Smartphone importieren. 3. Love Cub Snap Website aufrufen und den Anweisungen zum Hochladen des Fotos folgen.



Foto hochladen Schritt 1 Foto mit sich (oder einem Freund) mit einer Super Cub vorbereiten. Zunächst die Schaltfläche "JOIN!" anklicken, die Nutzungsbedingungen akzeptieren und das Foto auswählen, das hochgeladen werden soll.



(Image1:



http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M104371/201705242050/_prw_ PI2fl_z57pVwj5.jpg)



Schritt 2



Darauf achten, dass die Super Cub nach rechts zeigt. Beim Fotografieren darauf achten, dass die Super Cub genau parallel zur Kamera ausgerichtet ist.



(Image2:



http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M104371/201705242050/_prw_ PI3fl_J8ZB615W.jpg)



Schritt 3



Größe und Winkel anpassen und die Räder der Super Cub genau wie im Bildschirm angezeigt ausrichten.



(Image3:



http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M104371/201705242050/_prw_ PI4fl_eC9xuyQ4.jpg)



Schritt 4



Nach dem Anpassen, Foto hochladen Einen Moment abwarten und Ihr Foto wird zur Snap-Galerie hinzugefügt. Viel Spaß!



(Image4:



http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M104371/201705242050/_prw_ PI5fl_2aXEXmbu.jpg)



OTS: Honda Motor Co., Ltd newsroom: http://www.presseportal.de/nr/71288 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_71288.rss2



Pressekontakt: Masayuki Takayama Brand and Communication Operations Corporate Communications Division Honda Motor Co., Ltd. Tel (Corporate PR): +81-3-5412-1512 (Product &Technology PR): +81-3-5412-1514 (Motorcycle): +81-48-462-2962 E-Mail: Masayuki_A_Takayama@hm.honda.co.jp Adresse: 2-1-1 Minami-Aoyama Minato-ku Tokyo 107-8556 Japan