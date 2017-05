Interview

Die Euro-Skeptiker Marc Friedrich und Matthias Weik gehen davon aus, dass eine neue Krise bevorsteht. Ein möglicher Schutz gegen so eine Katastrophe? In Sachwerte wie Gold oder Diamanten investieren, etwa mit dem Friedrich & Weik Wertefonds.Die Aktienkurse in Europa steigen seit der Finanzkrise kontinuierlich und auch die Unternehmensgewinne, die Konsumentwicklung und das Wirtschaftswachstum in der Euro-Zone entwickeln sich langsam, aber kontinuierlich nach oben. Doch an den grundlegenden Problemen habe sich nur wenig geändert, wenn es nach Buchautor und Fondsinitiator Marc Friedrich geht: "Es besteht keine Aussicht auf Besserung, so der Euro-Skeptiker immit FondsDISCOUNT.de. "Es bröckelt an allen Ecken und Enden. Die Krise 2008 wurde nicht gelöst sondern lediglich mit viel Geld in die Zukunft verschoben. Bezahlt hat die Zeche der Steuerzahler und der Sparer. Wir Sparer werden aufgrund eines unverantwortlichen Notenbankexperiments tagtäglich schleichend enteignet. In Südeuropa sind wir momentan Zeuge der größten Insolvenzverschleppung in der Geschichte der Menschheit. Im Währungskorsett des Euros werden die Länder Südeuropas niemals gesunden."

