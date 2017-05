The following instruments on XETRA do have their first trading day 29.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 29.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA B4NS XFRA DE000PB7Z1N5 BNP PAR.ARB. O.E. ETC EQ00 EQU EUR Y

CA B4NQ XFRA DE000PB8C0P8 BNP PAR.ARB. O.E. ETC EQ00 EQU EUR Y

CA B4NU XFRA DE000PB8LED5 BNP PAR.ARB. O.E. ETC EQ00 EQU EUR Y

CA B4NR XFRA DE000PB8N1C1 BNP PAR.ARB. O.E. ETC EQ00 EQU EUR Y

CA B4NT XFRA DE000PB8T1N2 BNP PAR.ARB. O.E. ETC EQ00 EQU EUR Y

CA PQN XFRA ES0105229001 PROSEGUR CASH S.A. EO-,02 EQ00 EQU EUR N

CA BRCA XFRA IT0005252728 BREMBO S.P.A. NOM. EQ00 EQU EUR N

CA DVY XFRA US00737L1035 ADTALEM GLOB.EDUC. DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 910 XFRA US03782L1017 APPIAN CORP.CL.A DL-,0001 EQ01 EQU EUR N

CA 22S1 XFRA US12542Q1022 CHF SOLUTIONS INC -,0001 EQ01 EQU EUR N

CA BIR2 XFRA US46267Q3011 BK OF IRELD ADR/50 EQ01 EQU EUR N