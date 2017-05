FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

CX0 XFRA CA1724541000 CINEPLEX INC. 0.093 EUR

BXE XFRA BMG162581083 BROOKFIELD RENEW.PART.UTS 0.417 EUR

DRG XFRA CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. 0.044 EUR

8B8 XFRA CA09202D2077 BLACK DIAMOND GRP LTD 0.017 EUR

XFRA DE000HSH4ZW5 HSH NORDBANK MZC 13 15/20 0.000 %

FW3 XFRA KYG3472Y1017 FIH MOBILE LTD DL-,04 0.016 EUR

28K XFRA CA13124N1033 CALLIDUS CAPITAL CORP. 0.066 EUR

XFRA DE000HSH32R4 HSH NORDBANK MZC 10 12/19 0.000 %

K3T XFRA CA86388A1084 STUDENT TRANSPORTATION I. 0.033 EUR

EF4 XFRA TRAAEFES91A9 ANADOLU E.BIR.M.G. TN 1 0.061 EUR

RN4 XFRA PTREL0AM0008 REN-REDES ENERGET. A EO 1 0.171 EUR

4GE XFRA MXP370841019 GRUPO MEXICO B 0.015 EUR

BVI XFRA KYG8672Y1089 TAO HEUNG HOLDINGS 0.011 EUR

TPQ XFRA KYG8655K1094 TIANNENG POWER HD -,1 0.029 EUR

36Y XFRA KYG6141X1079 MING FAI INTL HLDG.HD-,01 0.005 EUR

DM7 XFRA KYG2744A1076 DA MING INTL H.REGS HD-10 0.014 EUR

OCJ XFRA JP3689500001 ORACLE CORP. JAPAN 0.884 EUR

DPA XFRA JP3486150000 DAITO PHARMACEUTICAL 0.121 EUR

QPJ XFRA JP3244800003 KEWPIE CORP. 0.145 EUR

OSG XFRA JP3170800001 OSG CORP. 0.169 EUR

8MU XFRA ID1000117302 MIDI UTAMA INDO.TBK RP100 0.001 EUR

DIIA XFRA ID1000116403 INTILAND DEVELOP. RP 250

CTI XFRA HK0308001558 CHINA TRAVEL INTL 0.002 EUR

CHK XFRA HK0291001490 CHINA RES BEER (HLDGS)CO. 0.009 EUR

CNE XFRA HK0257001336 CHINA EVERBRIGHT I. 0.015 EUR

XCA XFRA FR0000045072 CREDIT AGRICOLE INH. EO 3 0.600 EUR

8RC XFRA CA00208D4084 ARC RES LTD 0.033 EUR

LXS XFRA DE0005470405 LANXESS AG 0.700 EUR

SXV XFRA CNE1000004B0 XINHUA WINSH.PUB.+MED.YC1 0.039 EUR

J6I XFRA CA96467A2002 WHITECAP RESOURCES INC. 0.015 EUR

VCR XFRA CA92340R1064 VERESEN INC. 0.055 EUR

41Z XFRA CA86880Y1097 SURGE ENERGY INC. 0.005 EUR

8SP XFRA CA86828P1036 SUPERIOR PLUS CORP. 0.040 EUR

LIE XFRA CA8667961053 SUN LIFE FINANCIAL INC. 0.288 EUR

R7G XFRA CA7669101031 RIOCAN REAL ESTATE INV. 0.078 EUR