FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

FO4N XETR BE0974264930 AGEAS SA/NV 2.100 EUR

DRG XETR CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. 0.044 EUR

ABR XETR CA0679011084 BARRICK GOLD CORP. 0.027 EUR

P4N XETR AT0000A00XX9 POLYTEC HLDG AG INH. EO 1 0.400 EUR

XCA XETR FR0000045072 CREDIT AGRICOLE INH. EO 3 0.600 EUR

LXS XETR DE0005470405 LANXESS AG 0.700 EUR