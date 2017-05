Baidu ist eine chinesische Kopie der amerikanischenInternet-Netzwerke mit weitgehender Konzentrationauf China, aber dem Ehrgeiz, neben 1,2 Mrd. Chinesennoch zusätzlich 500 Mio. andere sprachlich oder schriftlichoder in Verifikationen zu erreichen. Also Google undFacebook in einem Mix als Grundlage. Das Wachstum von Baidu entspricht im Wesentlichen dem von Alibaba vor dem Hintergrund der schier unglaublichen Zahl an Usern. Dafür gilt lediglich der Rahmen: Zweistelliges Wachstum von Umsatz und Gewinn und faktisch ohne ein Verlustrisiko. Ein Kauf!br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Actien-Börse Nr. 21 vom 27.05.2017.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info