Airbus expandiert in China und baut dort das Hubschrauber-Geschäft auf. Die Tochter Airbus Helicopters gab am Samstag den ersten Spatenstich für ein Werk in der ostchinesischen Stadt Qingdao bekannt. Dort soll das Modell H135 zusammengebaut werden, das etwa in Luftrettung, Brandbekämpfung und Tourismus eingesetzt wird. In den kommenden zehn Jahren sollen 100 H135 montiert werden, der erste davon Mitte 2019. Ziel ist eine engere Zusammenarbeit mit Chinas rasant wachsender Luftfahrtbranche. Das neue Werk soll von einer Gemeinschaftsfirma betrieben werden, an der Airbus Helicopters 51 % hält. Die Tochter des europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerns ist der weltweit größten Hersteller von zivil genutzten Hubschraubern.br/>

Bernecker Redaktion / www.bernecker.info