FRANKFURT (dpa-AFX) - Die neue Woche dürfte an der Börse sehr ruhig beginnen. Größere Termine sind am Montag nicht absehbar. Zudem haben gleich drei wichtige Handelsplätze wegen Feiertagen geschlossen: New York, London und Festland-China.

Der Broker IG taxierte den Dax am Morgen rund zwei Stunden vor Handelsbeginn praktisch unverändert bei 12 606 Punkten. Damit dürfte sich der unentschlossene Handelsverlauf der Vorwoche fortsetzen. Diese hatte der Leitindex minimal im Minus abgeschlossen.

Schon die Börsen in Tokio und Hongkong zeigten sich am Montag wenig bewegt mit nur hauchdünnen Gewinnen. Öl und Euro präsentierten sich ebenfalls wenig verändert. Auch in der heimischen Unternehmenswelt bleibt es laut Terminkalender ruhig. Am Nachmittag spricht der Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, in Brüssel./das/fbr

ISIN DE0008469008

AXC0017 2017-05-29/07:29