DEUTSCHLAND: - SEITWÄRTS - Die neue Woche dürfte an der Börse sehr ruhig beginnen. Größere Termine sind am Montag nicht absehbar. Zudem haben gleich drei wichtige Handelsplätze wegen Feiertagen geschlossen: New York, London und Festland-China. Der Broker IG taxierte den Dax am Morgen rund zwei Stunden vor Handelsbeginn praktisch unverändert bei 12 606 Punkten.

USA: - STABIL - Die US-Anleger haben nach den jüngsten Rekorden an der Wall Street erst einmal durchgeschnauft. Der Dow Jones Industrial schloss am Freitag nach sechs freundlichen Handelstagen 0,01 Prozent tiefer bei 21 080,28 Punkten. Der US-Leitindex erzielte damit ein Wochenplus von 1,32 Prozent. Die Anfang März geknackte Rekordmarke von 21 169 Punkten bleibt weiterhin in greifbarer Nähe.

ASIEN: - AUFWÄRTS - In Asien ist es im Zuge der Kurshochs an der Wall Street am Montag überwiegend leicht aufwärts gegangen. Die Handelsvolumen hielten sich allerdings in Grenzen. Im Laufe der Woche stehen aus China, Japan, Europa und den USA eine ganze Reihe von Konjunkturdaten auf der Agenda. Investoren und Händler würden sich deshalb zunächst lieber zurückhalten und auf diese wichtigen Nachrichten warten, sagte Michael McCarthy, Marktexperte von CMC Markets am Morgen. Zudem sind vor allem die Börsen in Shanghai, London und den Vereinigten Staaten wegen Feiertagen geschlossen. In Südkorea trotzte der Leitindex Kospi dem jüngsten Raketentest Nordkoreas und erklomm einen neuen Rekordstand. Offenbar habe sich der Markt nach all den Raketenabschüssen der Vergangenheit langsam daran gewöhnt, vermuteten Analysten. In Japan legte der Leitindex Nikkei zu.

DAX 12.602,18 -0,15% XDAX 12.594,65 -0,20% EuroSTOXX 50 3.579,02 -0,15% Stoxx50 3.228,26 -0,21% DJIA 21.080,28 -0,01% S&P 500 2.415,82 0,03% NASDAQ 100 5.788,36 0,17% Nikkei 225 19.699,99 +0,07% (7:22 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - SEITWÄRTS - Der Bund-Future dürfte nach Meinung von Dirk Gojny nur wenig verändert in die neue Woche starten. Der Experte der National-Bank geht davon aus, dass eine Rede von EZB-Präsident Mario Draghi am Nachmittag noch zu einem der Highlights des Tages gehören wird. Der Bund Future dürfte sich zwischen 161,15 und 162,40 bewegen - wobei der Handel wegen Feiertagen in Großbritannien und den Vereinigten Staaten nur sehr dünn ausfallen dürfte.

Bund-Future 161,80 0,27%

DEVISEN: - ABWÄRTS - Für den Euro ist auch zu Beginn der neuen Woche weiter abwärts gegangen. Die Gemeinschaftswährung kostete 1,1164 US-Dollar. Am Freitag hatte der Euro bereits unter besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten gelitten. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1196 (Donnerstag: 1,1214) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8932 (0,8917) Euro.

(Alle Kurse 6:59 Uhr) Euro/USD 1,1164 -0,14% USD/Yen 111,30 -0,01% Euro/Yen 124,26 -0,15%

ROHÖL - WENIG BEWEGT - Die Ölpreise haben sich zum Wochenauftakt wenige bewegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stand am frühen Montagmorgen bei 52,07 US-Dollar und damit leicht unter dem Niveau vom Freitagabend. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab um zehn Cent auf 49,70 Dollar nach. Damit konnten die Ölpreise ihre Kursgewinne vom Wochenschluss halten.

