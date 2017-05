Von Ese Erheriene

TOKIO (Dow Jones)--Weitgehend richtungslos präsentieren sich die Börsen in Ostasien und Australien zum Auftakt der neuen Woche. Teilnehmer sprechen von einem sehr ruhigen Handel und fehlenden frischen Impulsen. In Schanghai und auch in Taiwan wird wegen des Drachenbootfest am Montag und am Dienstag nicht gehandelt und in Hongkong pausiert der Handel wegen des Festes am Dienstag. Außerdem bleiben am Montag feiertagsbedingt die Börsen in den USA und in Großbritannien geschlossen.

Dass Nordkorea erneut eine Rakete abgeschossen hat und damit wieder gegen Sanktionen des UN-Sicherheitsrats verstoßen hat, scheint an den Börsen immer mehr als Normalität empfunden zu werden, Impulse auf die Kursfindung hat es zumindest erneut nicht. Am deutlichsten zeigt sich das an der Börse in Seoul. Dort ist die Aufwärtstendenz der Vortage ungebrochen, der Kospi steigt um 0,3 Prozent und markiert damit erneut ein Rekordhoch.

Die Reaktion zeige, dass Fundamentaldaten hinter dem Aufschwung stünden, sagt Währungsexperte Masashi Murata von Brown Brothers Harriman. Die Erwartungen gingen klar in Richtung Wirtschaftswachstum, angetrieben vom Export und außerdem dürfte die Notenbank weiter akkomodierend agieren. Das sei gut für Aktien und den Won.

Die sicheren Häfen Gold und Yen zeigen keine Reaktion auf den Raketenabschuss und tendieren wenig verändert im Vergleich zum US-Schluss am Freitag.

In Tokio geht es für den Nikkei-Index um 0,2 Prozent nach oben auf 19.722 Punkte, in Sydney kommt der S&P/ASX 200 um 0,5 Prozent zurück, wobei überdurchschnittliche Verluste im Bankensektor für die negative Tagestendenz verantwortlich gemacht werden.

Etwas mehr Musik spielt bei Einzelwerten. In Tokio leiden Nippon Steel und JFE mit Einbußen von je rund 2,5 Prozent unter fallenden Stahlpreisen, in Sydney fällt die Aktie des Eisenerzförderers Fortescue ähnlich stark zurück.

Analystenstudie treibt Stromerzeuger in Hongkong

In Hongkong sind Papiere von Stromerzeugern gesucht, weil die Analysten der Citigroup davon ausgehen, dass die Kohlepreise ihren Gipfel erreicht haben dürften und deswegen die Kosten sinken dürften. Datang Power verteuern sich um 5 Prozent, China Resources Power um 5,7 und Huaneng Power um 4,8 Prozent. Die Citigroup hat die Einstufungen aller drei Aktien angehoben.

Die Aktie des japanischen Reisevermittlers H.I.S. macht einen Satz um über 14 Prozent nach oben auf ein Fünfeinhalbmonatshoch, befeuert von gut ausgefallenen Geschäftszahlen und der Ankündigung, eigene Aktien zurückzukaufen.

Huatai Securities halten sich mit einem Plus von 0,8 Prozent gut angesichts der Ankündigung, das Kapital durch die Ausgaben von neuen Aktien im Wert von umgerechnet 3,79 Milliarden Dollar deutlich erhöhen zu wollen. Die Unterfütterung der Kapitalbasis dürfte dem Brokerhaus mit Blick auf die von Peking eingeleiteten verschärften Regulierungen Vorteile verschaffen, glauben die Analysten von Nomura.

Shui On schnellen um 9 Prozent nach oben. Das Immobilienunternehmen hat sich für umgerechnet 600 Millionen Dollar eine Beteiligung an China Vanke verkauft und daraus einen Gewinn erzielt. China Vanke gewinnen 3,4 Prozent. Spekulationen über den Einstieg eines Investors lassen den Kurs von China Evergrande um 25,4 Prozent nach oben schießen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.723,90 -0,48% +0,44% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.722,04 +0,18% +3,18% 08:00 Kospi (Seoul) 2.362,65 +0,31% +16,59% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) Feiertag Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.689,24 +0,19% +16,53% 10:00 Taiex (Taiwan) Feiertag Straits-Times (Singapur) 3.216,90 -0,08% +11,67% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.772,75 +0,03% +7,98% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:15 % YTD EUR/USD 1,1164 -0,1% 1,1175 1,1213 +6,2% EUR/JPY 124,25 -0,1% 124,33 124,76 +1,1% EUR/GBP 0,8703 -0,2% 0,8723 0,8706 +2,1% GBP/USD 1,2828 +0,1% 1,2811 1,2878 +4,0% USD/JPY 111,28 +0,0% 111,26 111,27 -4,8% USD/KRW 1118,91 -0,1% 1118,91 1119,74 -7,3% USD/CNY 6,8556 -0,2% 6,8556 6,8585 -1,3% USD/CNH 6,8181 -0,1% 6,8226 6,8425 -2,3% USD/HKD 7,7944 +0,0% 7,7926 7,7933 +0,5% AUD/USD 0,7437 -0,0% 0,7439 0,7438 +3,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,69 49,8 -0,2% -0,11 -12,5% Brent/ICE 52,07 52,15 -0,2% -0,08 -11,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.266,27 1.267,00 -0,1% -0,74 +10,0% Silber (Spot) 17,34 17,35 -0,1% -0,01 +8,9% Platin (Spot) 958,90 959,85 -0,1% -0,95 +6,1% Kupfer-Future 2,56 2,57 -0,3% -0,01 +1,6%

