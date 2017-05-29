FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 29.05.2017 NICHT EX DIVIDENDE GEHANDELT. DER EX-TAG WURDE AUF DEN 07.06.2017 VERSCHOBEN. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH HEUTE LEIDER ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTANDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL NOT BE 29.05.2017.THE EX-DAY WAS POSTPONED TO 07.06.2017. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL BE DISPLAYED TODAY. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
KG0A XFRA BMG2161E1113 CHINA SING.SOL.TECH.DL-01 0,008 EUR
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL NOT BE 29.05.2017.THE EX-DAY WAS POSTPONED TO 07.06.2017. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL BE DISPLAYED TODAY. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
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