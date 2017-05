BMW Zulieferengpass lähmt mehrere BMW-Werke; Finanzen.net LINLinde will 140 Stellen in Frankreich streichen - Les Echos ADN1- Adesso erhöht Ergebnis in Q1 - Ausblick für Gj 2017 bestätigt FNTN- Freenet sieht Schweiz als attraktiven Übernahmemarkt SIESiemens-Aufsichtsrat verliert 3 Vertreter der IG Metall: Spiegel APPLE Der Computerkonzern Apple hat im vergangenen Jahr in Deutschland 23,47 Millionen Euro an Steuern gezahlt. Das sind immerhin zwei Drittel mehr als im Vorjahr, wie aus den jetzt veröffentlichten Jahresabschlüssen hervorgeht. Trotzdem bekommt Deutschland vom gesamten Steueraufkommen Apples relativ wenig ab. (FAZ S. 21) FLIXBUS"In Deutschland, Österreich und der Schweiz waren wir 2016 unter dem Strich schon profitabel. In diesem Jahr wollen wir für das gesamte...

Den vollständigen Artikel lesen ...