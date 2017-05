CUPERTINO (IT-Times) - Apple wandelt offenbar auf den Spuren von Qualcomm und Google. Der Mac-Hersteller will künstliche Intelligenz (KI) auf Chips bringen. Hierfür soll Apple derzeit intern an einer sogenannten Apple Neural Engine arbeiten, eine Art neurales Netz, das Geräte in die Lage versetzt, Aufgaben...

Den vollständigen Artikel lesen ...