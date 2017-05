EXCHANGE NOTICE, 29 May 2017 SHARES



TERMINATION OF LIQUIDITY PROVIDING SERVICE OF S-BANK LTD



The market making in accordance with the LP agreement between S-Bank Ltd and the following First North companies will end as S-Bank Ltd has decided to terminate offering Liquidity Providing Services.



Company name: Cleantech Invest Oyj Trading code: CLEAN Issuer code: CLEAN ISIN code: FI4000092523 Orderbook id: 100780



Liquidity Provider (LP): S-Bank Ltd Liquidity Providing ends: 31 May 2017



Company name: Talenom Oyj Trading code: TNOM Issuer code: TNOM ISIN code: FI4000153580 Orderbook id: 109537



Liquidity Provider (LP): S-Bank Ltd Liquidity Providing ends: 30 June 2017



Nasdaq Helsinki Global Listing Services



Nasdaq Helsinki Oy Helsingin pörssin tiedote



TIEDOTE, 29.5.2017 OSAKKEET



S-PANKKI OY LOPETTAA MARKKINATAKAUSPALVELUN (LIQUIDITY PROVIDING)



S-Pankki Oy:n ja seuraavien First North -yhtiöiden markkinatakaussopimuksen mukainen markkinatakaus päättyy, koska S-Pankki Oy on päättänyt lopettaa LP-markkinatakauspalvelun.



Yhtiön nimi: Cleantech Invest Oyj Kaupankäyntitunnus: CLEAN Yhtiötunnus: CLEAN ISIN-koodi: FI4000092523 id: 100780



Markkinatakaaja (LP): S-Pankki Oy Markkinatakaus päättyy: 31.5.2017



Yhtiön nimi: Talenom Oyj Kaupankäyntitunnus: TNOM Yhtiötunnus: TNOM ISIN-koodi: FI4000153580 id: 109537



Markkinatakaaja (LP): S-Pankki Oy Markkinatakaus päättyy: 30.6.2017



