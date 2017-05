In den letzten sechs Monaten haben die Aktien des Spezialmaschinenbauers Aixtron ein kleine Kursrallye hinter sich. Kosteten die Papiere im Dezember 2016 noch rund 3 Euro, gingen die Papiere am letzten Freitag mit 5,98 Euro rund doppelt so hoch aus dem Handel. Auf dem nun erreichten Niveau dürften die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...