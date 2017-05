FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit wenig Kursbewegung in den Handel gegangen. Ähnlich ruhig fiel der Handelsstart an vielen anderen europäischen Anleihemärkten aus. Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,04 Prozent auf 161,74 Prozent. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg leicht auf 0,33 Prozent.

Zu Wochenbeginn dürfte die europäische Geldpolitik mit das größte Interesse wecken. Am Vormittag gibt die EZB neue Daten zur Geld- und Kreditmenge bekannt. Nachmittags wird sich EZB-Präsident Mario Draghi vor dem Europäischen Parlament äußern. Zurzeit wird erwartet, dass die EZB ihre extrem lockere Geldpolitik perspektivisch langsam zurückfährt. Die robuste Konjunktur im Währungsraum liefert ihr nach Einschätzung vieler Beobachter dafür einen guten Grund./bgf/jkr/fbr

ISIN DE0009652644

AXC0026 2017-05-29/08:55