Einzelwerte im Fokus

Beinahe stand zu befürchten, dass der Market Mover in dieser Woche zum ersten Mal in seiner Historie ausfallen würde, denn an den Märkten tat sich lange - nichts! Zumindest nichts, worüber es zu berichten gelohnt hätte. Der DAX krebste - vor allem zum Wochenstart irgendwo im Bereich um 12.650 Zähler vor sich hin und ging mal mit einem kleinen Minus, mal mit einem kleinen Plus aus dem Handel, ohne sich für eine Seite entscheiden zu können. Bis heute jedenfalls, da scheint es ja doch noch eine Etage tiefer zu gehen. So sieht übrigens auch die bisherige Wochenperformance aus - ein Minus von 0,7 Prozent steht da aktuell zu Buche. Zum Glück gab es in dieser Woche aber ein paar Einzelwerte, die durchaus für Schlagzeilen und vor allem Performance sorgten. Linde zum Beispiel, die wir glücklicherweise gerade mit einer Long-Position begleiten, dazu wie immer mehr in der Rubrik "Dispoliste". Der Münchener Industriegasspezialist scheint einen wichtigen Schritt in Richtung Einigung der bislang hart umkämpften Fusion mit dem amerikanischen Kontrahenten Praxair gemacht zu haben, und prompt folgte - neben einer deutlichen Anhebung des Kursziels durch die Deutsche Bank von 174 auf 210 Euro - eine kleine Kursrallye, die der Linde-Aktie immerhin einen Gewinn von knapp dreieinhalb Prozent auf Wochensicht bescherte.

Den vollständigen Artikel lesen ...