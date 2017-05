FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag verhalten in die neue Börsenwoche gestartet. Der Dax gab in den ersten Handelsminuten moderat um 0,13 Prozent auf 12 585,29 Punkte nach. Börsianer rechnen auch im weiteren Tagesverlauf mit einem eher lustlosen Handel, da Impulse von den wegen Feiertagen geschlossenen wichtigen Börsen London und New York fehlen.

Seit dem Mitte Mai erreichten Dax-Rekord bei 12 841 Punkten sind den Anlegern zuletzt die Gründe für einen weiteren Anstieg des Leitindexes verloren gegangen. Allerdings habe sich die Unterstützung vor der 12 500-Punkte-Marke zuletzt erneut als stark erwiesen, schrieb Milan Cutkovic von Axitrader. Er sieht den Dax daher kurzfristig sogar wieder Kurs auf die Marke von 12 700 Punkten nehmen.

Zum Wochenstart zeigten sich aber zunächst auch die anderen deutschen Aktienindizes wenig motiviert: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen trat mit minus 0,09 Prozent bei 25 185,20 Zählern ebenfalls nahezu auf der Stelle. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,21 Prozent auf 2270,59 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,16 Prozent abwärts auf 3573,35 Punkte./tav/fbr

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

