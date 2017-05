More & More GmbH verkündet Rückkaufangebot für ausstehende Anleihen: Hierfür bietet die Modefirma den Inhabern ihrer offiziell am 11. Juni 2018 auslaufenden 8,125%-Unternehmensanleihe 2013/18 über 9,5 Mio. EUR (WKN: A1TND4) an, TSV im Wege eines öffentlichen Rückkaufangebots (29.05.-16.06.2017) gegen Barzahlung von 35%, d.h. 350 EUR pro 1.000 EUR Anleihenominal vorzeitig zurückzukaufen. Das Rückkaufangebot ...

