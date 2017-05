Ohne konkreten Anlageschwerpunkt und als echtes Multi-Asset-Produkt geht der Monega Multi Konzept seit Sommer 2015 auf Rendite-Jagd. Dazu stehen dem Fonds zahlreiche Instrumente zur Verfügung: Neben Aktien und Anleihen baut der Fonds auch auf Rohstoffe, Währungen und Immobilien. Zudem verfolgt er das Ziel, Risiken in Form von Volatilität und Maximum Drawdown möglichst gering zu halten. "Wir haben den Fonds von Anfang an den Bedürfnissen konservativer Anleger ausgerichtet. Aus diesem Grund verfolgen wir auch weiterhin eine maximale Risikoquote von 35 Prozent", erklärt Christian Finke, Geschäftsführer bei Monega. Konkret zählen die Macher hinter dem Monega Multi Konzept Aktien und zyklische Rohstoffe zu den Risikoanlagen. Gold zählt nicht dazu und dient im Fonds mit einem Anteil von 7 Prozent eher als eine Art Versicherung. Nischen-Investments am Anleihemarkt Den größten Raum im Portfolio nehmen traditionell Anleihen ein. Aktuell liegt die Quote bei rund 66 Prozent. Trotz des bereits weit fortgeschrittenen Marktes für Anleihen ist dem Team hinter dem Fonds nicht bange: "Wir haben während der vergangenen Monate kontinuierlich Zinsänderungsrisiken gesenkt und uns auf andere Renditequellen am Anleihemarkt fokussiert", betont Finke. "Neben Unternehmensanleihen sind es in erster Linie Papiere aus Schwellenländern, die uns derzeit noch ein attraktives Chance-Risiko-Profil bieten und die wir in Hartwährung kaufen." Neben diesen etablierten Anlageklassen ...

