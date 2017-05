Frankfurt - Der Deutsche AM LowVol Europe LC-Fonds (ISIN DE000DWS17K8/ WKN DWS17K) bietet eine Anlage in europäischen Aktien, die eine niedrigere Schwankungsintensität (Volatilität) als der breite Aktienmarkt erwarten lassen (keine Garantie), so die Experten von DWS Investments.Die Aktienauswahl basiere auf der quantitativen Analyse von fundamentalen Daten, um zu einer Ertragsprognose für jeden einzelnen Titel zu gelangen. Im Ergebnis stehe ein "konservativ" ausgerichtetes Portfolio, mit dem die Chancen des europäischen Aktienmarktes bei reduziertem Risiko genutzt werden sollten.

Den vollständigen Artikel lesen ...