Klartext: Manz und Barrick Gold

bei Manz ist eine Frist abgelaufen: Und zwar hat der Großaktionär "Shanghai Electric Germany Holding GmbH" eine bis zum 24. Mai 2017 laufende Option auf Abschluss einer Stimmbindungsvereinbarung verfallen lassen.

Option auf was? Das hat es damit auf sich, so wie ich es verstanden habe:

Laut Manz ist besagte chinesische Firma "Shanghai Electric" bzw. deren deutsche Tochter mit einem Anteil von 19,67% der Manz-Aktien ein sogenannter "Anker-Aktionär".

Hauptaktionär von Manz ist allerdings der Gründer und Vorstandsvorsitzende Dieter Manz, der 24,66% hält.

Laut Angaben des Unternehmens waren die Chinesen im Mai 2016 im Rahmen einer Kapitalerhöhung bei Manz eingestiegen.

Damals erhielten sie die Option auf eine Stimmbindungsvereinbarung, die ihnen die Stimmrechte aus den Aktien von Dieter Manz zugerechnet hätte.

Dann hätten sie aber so wie ich es verstehe auch den Manz-Aktionären ein Pflichtangebot zur Übernahme der Aktien machen müssen.

Manz: Vorerst bleibt die Aktionärsstruktur wie sie war

Das war dem chinesischen "Anker-Aktionär" wohl zu teuer - oder sie sind skeptisch im Hinblick auf die operative Lage bei Manz. Wer weiß das schon. Dieter Manz jedenfalls zeigt sich optimistisch: Man habe "Shanghai Electric" als strategischen Partner, gleichzeitig liege der Streubesitz-Anteil bei den Manz-Aktien mit über 50%, was einen liquiden Handel ermögliche. Und das China-Geschäft ist offensichtlich ausbaufähig - erst diesen Monat erhielt Manz von dort einen Auftrag im Volumen "von knapp 20 Mio. Euro", für Anlagen zur Display-Produktion. Klingt soweit ganz gut, und das erste Quartal 2017 hatte auch einen Turnaround gezeigt (schwarze Zahlen - ein Jahr zuvor wurden noch Verluste geschrieben).

Dann der Blick auf Barrick Gold:

Klare Ansage der Regierung von Tansania: Eine mehrheitlich zu Barrick Gold gehörende Mine ("Acacia") exportiere Konzentrat, bei dem das darin enthaltene Gold nicht korrekt angegeben sei. Der Goldanteil werde erheblich untertrieben - was wiederum die Folge habe, dass dem Staat Tansania hohe Royalty-Zahlungen entgehen, so berichtet "The Telegraph". Demnach vertrete der Staat Tansania die Ansicht, dass die Goldförderung der Acacia-Mine bis zu 10 Mal so hoch sei wie angegeben.

Das ist ein bedeutender Vorwurf! Deshalb hat die Regierung demnach den Export von Konzentrat durch die Acacia-Mine verboten. Exportiert werden dürfen demnach nur Goldbarren, denn bei denen ist der Goldanteil leicht zu bestimmen. Ganz offensichtlich sieht sich die Regierung Tansanias um die ihr zustehenden Royalty-Zahlungen geprellt und hat deshalb zu dem Mittel des Exportstopps gegriffen.

Barrick Gold: Die Stellungnahme

Vor wenigen Tagen hat nun Barrick Gold dazu eine Stellungnahme abgegeben. Kein Wort zu dem Vorwurf, dass Acacia falsche Angaben zum Goldanteil im Konzentrat gemacht habe. Stattdessen der Hinweis, dass man zwar 63,9% an Acacia halte, dass Acacia aber unabhängig arbeite ("operated independently of Barrick"). Das klingt für mich so, als ob man da vorbeugt nach dem Motto - was die machen, wissen wir doch gar nicht, unsere Weste ist weiß!

Wie der Sachverhalt wirklich aussieht, sprich sstimmt das mit dem Vorwurf? Ich sage mit großer Bestimmtheit: Ich weiß es nicht! Woher auch? Was ich aber weiß: Barrick Gold beziffert den Anteil der Produktion von Acacia, der vom Export-Stopp betroffen ist, auf immerhin 6% der gesamten Goldproduktion-Guidance von Barrick Gold für 2017. Möglicherweise werde eine Anpassung dieser Guidance deshalb notwendig. Dieser Punkt ist also nicht unwichtig für den Kursverlauf der Barrick Gold-Aktie.

