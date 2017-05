Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel zum Wochenauftakt etwas im Minus gestartet. Allerdings dürfte es ein sehr ruhiger Tag werden. Denn gleich drei wichtige Handelsplätze sind am Montag feiertagsbedingt geschlossen: New York, London und Festland-China. Und die Agenda für den Berichtstag ist sowohl auf Unternehmens- als auch auf Makroseite weitestgehend leer. Die vergangene Woche hatte der Schweizer Leitindex bereits kaum bewegt beendet - nach einem Minus in der Vorwoche und dem kräftigen Anstieg in den Wochen davor.

Am Montag zeigten sich die Börsen in Tokio und Hongkong bereits wenig bewegt. Auch Öl und Euro präsentieren sich wenig verändert. Am Nachmittag spricht zwar noch EZB-Chef Mario Draghi in Brüssel. Erst im weiteren Wochenverlauf könnten jedoch verschiedenste wichtige Konjunkturzahlen - aus China, Japan und den USA - grössere Impulse liefern. Die Anleger scheine im Moment nichts aus der Ruhe zu bringen, heisst es in einem Kommentar auch mit Blick auf die US-Politik und Donald Trumps Blockadehaltung. Dies habe sicherlich damit zu tun, dass sich die Konjunkturaussichten zurzeit so günstig präsentieren wie seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 09.30 Uhr 0,39% tiefer bei 9'006,73 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,36% auf 1'420,71 Zähler ...

