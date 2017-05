BUWOG AG: Veröffentlichung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

DGAP Stimmrechtsmitteilung: BUWOG AG BUWOG AG: Veröffentlichung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 29.05.2017 / 10:24 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Wien, 29. Mai 2017

Bekanntmachung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG

BUWOG AG: Änderung des Stimmrechtsanteils von BlackRock, Inc.

BlackRock, Inc. hat am 26. Mai 2017 gemäß §§ 91 ff BörseG mitgeteilt, dass von BlackRock, Inc. gemeinsam mit kontrollierten Unternehmen am 25. Mai 2017 eine meldepflichtige Anteilsschwelle überschritten wurde und derzeit ein relevanter Anteil hinsichtlich 5.444.803 Stück BUWOG-Aktien entsprechend einem Stimmrechtsanteil von 5,46% der Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien von BUWOG AG gehalten wird. Die Meldepflicht wurde ausgelöst, weil BlackRock, Inc. die Meldeschwelle von 5% für Stimmrechte aus Aktien überschritten hat.

Der relevante Anteil von BlackRock, Inc.* stellt sich wie folgt dar:

Klassifizierung/Aktientyp: Inhaberaktien AT00BUWOG001 Anzahl der Stimmrechte: 5.108.375 (indirekt, § 92 BörseG) Prozent der Stimmrechte: 5,12% (indirekt, § 92 BörseG)

Art des Instruments: Aktienleihe Ablaufdatum: N/A Ausübungszeitraum: N/A

Anzahl der Stimmrechte, die bei Ausübung erworben werden können: 8.174 Prozent der Stimmrechte: 0,01%

Art des Instruments: CFD Ablaufdatum: N/A Ausübungszeitraum: N/A Platzierung (physisch oder Geld): Geld Anzahl der Stimmrechte: 328.254 Prozent der Stimmrechte: 0,33%

Der relevante Anteil von BlackRock, Inc. gemäß letzter Meldung umfasste einen Stimmrechtsanteil von 5,44% der Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien von BUWOG AG (4,44% aus BUWOG-Aktien und 1,00% aus anderen Finanzinstrumenten).

* Die vollständige Kette von kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person, stellt sich wie folgt dar:

1. BlackRock, Inc. 2. Trident Merger, LLC (direkt kontrolliert von Nr. 1) 3. BlackRock Investment Management, LLC (direkt kontrolliert von Nr. 2) 4. BlackRock Holdco 2, Inc. (direkt kontrolliert von Nr. 1) 5. BlackRock Financial Management, Inc. (direkt kontrolliert von Nr. 4) 6. BlackRock Holdco 4, LLC (direkt kontrolliert von Nr. 5) 7. BlackRock Holdco 6, LLC (direkt kontrolliert von Nr. 6) 8. BlackRock Delaware Holdings Inc. (direkt kontrolliert von Nr. 7) 9. BlackRock Institutional Trust Company,

National Association (direkt kontrolliert von Nr. 8)

10. BlackRock Fund Advisors (direkt kontrolliert von Nr. 8) 11. BlackRock Capital Holdings, Inc. (direkt kontrolliert von Nr. 5) 12. BlackRock Advisors, LLC (direkt kontrolliert von Nr. 11) 13. BlackRock International Holdings, Inc. (direkt kontrolliert von Nr. 5) 14. BR Jersey International Holdings L.P. (direkt kontrolliert von Nr. 13) 15. BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. (direkt kontrolliert von Nr.

14)

16. BlackRock (Singapore) Limited (direkt kontrolliert von Nr. 15) 17. BlackRock Asia-Pac Holdco, LLC (direkt kontrolliert von Nr. 15) 18. BlackRock HK Holdco Limited (direkt kontrolliert von Nr. 17) 19. BlackRock Asset Management North Asia Limited (direkt kontrolliert von

Nr. 18)

20. BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. (direkt kontrolliert von Nr. 14) 21. BlackRock Investment Management (Australia) Limited (direkt

kontrolliert von Nr. 20)

22. BlackRock Holdco 3, LLC (direkt kontrolliert von Nr. 14) 23. BlackRock Canada Holdings LP (direkt kontrolliert von Nr. 22) 24. BlackRock Canada Holdings ULC (direkt kontrolliert von Nr. 23) 25. BlackRock Asset Management Canada Limited (direkt kontrolliert von Nr.

24)

26. BlackRock Group Limited (direkt kontrolliert von Nr. 14) 27. BlackRock Advisors (UK) Limited (direkt kontrolliert von Nr. 26) 28. BlackRock International Limited (direkt kontrolliert von Nr. 26) 29. BlackRock (Netherlands) B.V. (direkt kontrolliert von Nr. 26) 30. BlackRock Investment Management (UK) Limited (direkt kontrolliert von

Nr. 26) 31. BlackRock Asset Management Deutschland AG (direkt kontrolliert von Nr. 30)

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

INVESTOR RELATIONS

Holger Lueth Head of Investor Relations & Corporate Finance

Email: holger.lueth@buwog.com T +43-1-878 28 1203 F +43-1-878 28 5203

MEDIENANFRAGEN

Thomas Brey BUWOG-Pressestelle Österreich c/o M&B PR, Marketing, Publikationen Email: brey@mb-pr.at Tel.: +43-1-233 01 23-15 Peter Dietze-Felberg BUWOG-Pressestelle Deutschland c/o RUECKERCONSULT Email: buwog@rueckerconsult.de Tel.: +49 (0)30 2844 987 - 62

29.05.2017 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: BUWOG AG Hietzinger Kai 131 1130 Wien Österreich Internet: www.buwog.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

578055 29.05.2017

ISIN AT00BUWOG001

AXC0047 2017-05-29/10:25