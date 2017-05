Aktie im Fokus - Aurubis

Schon seit einigen Tagen befindet sich die Aktie des Hamburger Kupferproduzenten Aurubis auf Höhenflug. Dies erscheint insofern etwas erstaunlich, da es - bis auf eine Bestätigung der eigenen Umsatz- und Gewinnprognosen Mitte Mai - keinerlei besondere Nachrichten von Seiten des Unternehmens gab. Und auch die Entwicklung des für die Geschäfte des Konzerns wichtigen Kupferpreises verlief zuletzt unspektakulär. Denn zwar konnte sich der Kupferpreis von seinen Tiefs Ende des vergangenen Jahres deutlich erholen, zuletzt bröckelten die Kurse jedoch eher etwas ab. Insofern stellt sich die Frage, was hinter dieser Kursrally stecken könnte und bisher habe ich leider keine überzeugende Erklärung gefunden. Möglichkeit 1 wäre, dass die Anleger der Aktie gegenüber einfach zu negativ eingestellt waren und deshalb von der Bestätigung der Prognosen positiv überrascht wurden. Möglichkeit 2 wäre, dass sich ein größerer Investor zurzeit sukzessive einkauft. Dabei wird dann immer wieder gerne die Salzgitter AG genannt, da dieser bereits rund ¼ der ausstehenden Aktien hält und ihre Position durchaus weiter aufstocken könnte.

Die dritte und letzte Möglichkeit wäre schließlich, dass charttechnisch orientierte Marktteilnehmer (Trader) aufgrund des positiven Chartbilds auf die Aktie aufmerksam geworden sind. Doch was immer letztlich der Grund ist, es dürfte nicht zum Nachteil für Aurubis und deren Aktionäre sein. So sollte die Aktie ihre bereits laufende Kursrally in Richtung 80 Euro weiter fortsetzen können. Erst hier wäre dann wieder eine Konsolidierung zu erwarten. Bricht der Titel hingegen kurzfristig wieder ein und negiert letztlich sogar das eigentlich kürzlich generierte charttechnische Kaufsignal wieder, wären auch größere Rücksetzer denkbar. Unterstützung böte in diesem Fall die Marke um 60 Euro sowie darunter der Bereich zwischen 55 und 50 Euro. Erst unterhalb von 50 Euro würde es dann richtig kritisch.

