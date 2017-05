Berlin (ots) -



Anmoderationsvorschlag:



In der Provence, also da, wo viele von Ihnen bestimmt schon mal Urlaub gemacht haben, lässt Krimi-Autor Pierre Martin seine Kommissarin Isabelle Bonet ermitteln. Die kehrte 2014 aus Paris zurück in ihre Heimat - nach dem Ende ihrer Ehe und einem versuchten Attentat auf sie, das sie fast das Leben gekostet hätte. In der Provence möchte sie endlich wieder zur Ruhe zu kommen. Doch als eine Leiche gefunden wird, lässt sich "Madame le Commissaire" schnell überreden, den Fall zu übernehmen. Drei Morde hat Isabelle Bonet seitdem aufgeklärt - ihr vierter Fall führt sie nun in die Kunstszene. "Madame le Commissaire und das geheimnisvolle Bild" heißt der neue Band und ist unser aktueller Audible-Hörbuch-Tipp. Oliver Heinze hat für Sie reingehört.



Sprecher: Im Kommissariat des kleinen verschlafenen Ortes Fragolin, fernab der Touristenströme im Hinterland der Côte d?Azur, ticken die Uhren ein bisschen anders als im restlichen Frankreich.



O-Ton 1 (Madame Le Commissaire, 0:18 Min.): "So hatte es keine geregelten Zuständigkeiten, empfing ohne Anmeldung keine Besucher, an der Wand hing statt des aktuellen Präsidenten ein Konterfei von Charles de Gaulle - und wenn Madame le Commissaire es für richtig hielt, dann wurden die Fensterläden zugeklappt und an den Eingang kam das Schild "fermé"."



Sprecher: Als Isabelle Bonet eines Abends bei einem Besuch einen Kunstsammler trifft, behauptet dieser, der von den Gastgebern stolz zur Schau gestellte Matisse sei eine Fälschung. Der eilig herbeigerufene Sachverständige entdeckt mithilfe modernster Technik, dass sich unter der Oberfläche des gefälschten Bildes ein verzweifelter Hilferuf verbirgt.



O-Ton 2 (Madame Le Commissaire, 0:20 Min.): "Wer ist Tristan de Jong?", fragte sie, auf die versteckte Botschaft Bezug nehmend, die mit diesem Namen unterzeichnet war. "Tristan de Jong ist als Kunstfälscher eine Legende." Sie blickte konzentriert auf den Bildschirm. "Er behauptet, er würde gefangen gehalten und müsse unter Zwang Bilder fälschen, sonst stürben er und seine Familie."



Sprecher: All das weckt natürlich die Neugier der Kommissarin - trotzdem zögert sie zunächst, als ihr die unvermeidliche Frage gestellt wird:



O-Ton 3 (Madame Le Commissaire, 0:14 Min.): "Du wirst den Fall doch übernehmen, oder?" Eine gute Frage. Die Antwort war einfach. Logischerweise würde sie es nicht tun. Aber musste man bei seinen Entscheidungen immer der Logik folgen? "Muss ich noch überdenken", antwortete sie ausweichend."



Sprecher: Am Ende lässt sich Isabelle Bonet aber doch wieder überreden und beginnt zu ermitteln. "Madame le Commissaire und das geheimnisvolle Bild" von Pierre Martin ist ein spannender Provence-Krimi mit viel Witz, Charme und Flair - wunderbar gelesen von Gabriele Blum und ab sofort als digitales Hörbuch bei Audible downloadbar.



Abmoderationsvorschlag:



Mehr über den neuen, vierten Fall der ungewöhnlichen Kommissarin Isabelle Bonet finden Sie im Internet unter audible.de/tipp. Dort können Sie sich natürlich auch die anderen drei Feel-Good-Krimis der "Madame-le-Commissaire"-Reihe von Bestseller-Autor Pierre Martin als Hörbuch herunterladen.



