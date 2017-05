Hamburg - Ziel des Fondsmanagements des Aramea Strategie Vermögen (ISIN DE000A1WZ322/ WKN A1WZ32) ist es, eine langfristig über dem Geldmarkt liegende Rendite zu erwirtschaften, so die Experten von Aramea Asset Management.Um dies zu erreichen, investiere der Fonds in Aktien, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds sowie in Sonstige Anlageinstrumente. Eine regionale Begrenzung finde bei der Auswahl der Vermögensgegenstände nicht statt. Die Gewichtung der Vermögensgegenstände könne variieren. Die Anlage könne auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet werde ("Derivate").

