Frankfurt - Bereits zum sechsten Mal fand die UI-ChampionsTour mit sechs Fondspartnern in sechs verschiedenen Städten in Deutschland statt, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Rund 600 Teilnehmer hätten sich an den Veranstaltungsorten in Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin und Hamburg eingefunden, um sich über sechs vermögensverwaltende Konzepte näher zu informieren, die unterschiedlicher in ihrer Ausprägung nicht hätten sein können. Alle Ansätze hätten aber schon in der zurückliegenden Zeit bewiesen, dass sie in den unterschiedlichsten Marktlagen sehr erfolgreich hätten bestehen können und somit auch für zukünftige Marktsituationen sehr gut gewappnet seien. Die vorgestellten Fondspartner seien CONCEPT Vermögensmanagement, Habbel, Pohlig & Partner, Mandelbrot Asset Management, Peacock Capital, Portfolio Advice und SIGAVEST Vermögensverwaltung gewesen.

