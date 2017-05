Twitter stellt Werbekunden in Österreich und der Schweiz ab

sofort die Werbeform First View zu Verfügung.



Wien/Zürich (ots) - Über den Kurznachrichtendienst Twitter führen

Millionen von Menschen jeden Tag Konversationen über Themen, die sie

bewegen und interessieren. Parallel dazu nutzen viele werbetreibende

Unternehmen und Marken Twitter, um mit dieser Premium-Zielgruppe über

ihre Produkte und Dienstleistungen zu kommunizieren. Mit der

Werbeform First View gibt es nun eine weitere Möglichkeit für eine

signifikante Reichweitensteigerung mit maximalem Impact.



Das neue Video-Produkt erweitert das bestehende

Twitter-Werbeangebot Promoted Trends: Das "First View & Promoted

Trend"-Paket ist eine umfassende Lösung, mit der Premium-Werbeplätze

24 Stunden lang exklusiv für den jeweiligen Werbetreibenden

reserviert werden können. Dabei stellt Twitter sicher, dass die Marke

100 Prozent "Share of Voice" des Premium-Inventars erhält. Die Views

und Engagements können auf diese Weise enorm gesteigert werden. Eine

zusätzliche Content-Produktion wird nicht benötigt - First View nutzt

die vorhandenen Videoinhalte. First View eignet sich damit für eine

Reihe von Markenzielen: von Produkteinführungen über Kinofilme,

TV-Premieren, Live-Events oder Sponsorings bis hin zur Präsentation

neuer Videos.



Zwtl.: Alle wichtigen Vorteile von First View im Überblick:



- Maximaler Impact: Ab sofort werden noch mehr Twitter-Nutzer mit

Werbebotschaften erreicht, denn der jeweilige Video-Werbemittel ist

das allererste Werbemittel in der Nutzer-Timeline. Damit wird das

Markenbewusstsein auf bisher unübertroffene Weise gestärkt.



- Exklusive Nutzung für 24 Stunden: Da pro Tag nur ein

First-View-Werbemittel geschaltet wird und dieses mit einem Promoted

Trends gekoppelt ist, wird die jeweilige Marke ganze 24 Stunden lang

exklusiv auf Twitter präsentiert.



- Raum für kreative Inhalte an exponierter Stelle: Geschichten

über Marken entfalten sich auf eine ganz neue Art und Weise - mit

einem packenden Video-Werbemittel, das an prominenter Stelle ganz

oben in den Werbeslots ausgespielt wird.



- Das Beste von Twitter - sofort: First View in Kombination mit

einem Promoted Trend platziert Marken von werbetreibenden Unternehmen

inmitten der Trendthemen des Tages und erzielt eine enorme Reichweite

direkt in den Nutzer-Timelines.



Interessierte Werbetreibende wenden sich an ihre Ansprechpartner

bei Httpool, den exklusiven Ad Sales Partner von Twitter in

Österreich und der Schweiz.



Zwtl.: Über Httpool



Httpool ([www.httpool.com] (http://www.httpool.com)) ist

ein Cross Channel AdNetwork, und vermarktet Werbung in

unterschiedlichen digitalen Kanälen mit Fokus auf Social Media

Advertising und Bewegtbild-Werbung. Httpool ist der exklusive

Vermarkter von LinkedIn, Twitter und Spotify in zahlreichen

europäischen Märkten. Httpool Austria ist das Headquarter der

Httpool-Gruppe für die DACH-Region. Httpool ist in Österreich und CEE

der führende Anbieter für Facebook Advertising und hat ein eigenes

Social Media Advertising Tool entwickelt, das von zahlreichen Werbern

und Agenturen lizensiert wurde. 2014 wurde Httpool von Twitter mit

der exklusiven Vermarktung seiner Werbeprodukte in Österreich und in

der CEE-Region betraut. Werbetreibende Unternehmen und Werbeagenturen

verfügen damit in Österreich sowie in Bosnien & Herzegowina,

Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Mazedonien, Rumänien, Serbien,

Slowenien und der Ukraine über kompetente und vor allem lokale

Ansprechpartner, um Werbekampagnen auf der Plattform des

US-Kurznachrichtendienstes zu planen und umzusetzen. Darüber hinaus

ist Httpool exklusiver Vermarktungspartner des Music

Streaming-Anbieters Spotify in Österreich, der Tschechischen

Republik, der Slowakei, Ungarn und Bulgarien. Seit März 2016 ist

Httpool exklusiver Vermarktungspartner von LinkedIn in Österreich und

der Schweiz. Insgesamt ist Httpool in 14 Ländern tätig. Als

Geschäftsführer von Httpool Austria fungiert Florian Magistris.



